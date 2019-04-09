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Друге зіткнення за добу: що відбувається з київськими трамваями

STYLERПодії    09.04.2019 - 13:03
Друге зіткнення за добу: що відбувається з київськими трамваями
Друге лобове зіткнення трамваїв у Києві за добу (колаж РБК-Україна)

сучасний швидкісний трамвай наздогнав "ветерана" громадського транспорту

Чергове зіткнення трамваїв відбулося сьогодні, 9 квітня, близько 11:00 на Борщагівській лінії. Фото з місця НП поділилися у Facebook-групі "Борщагівка інфо".

На знімку видно, що польський Pesa "наздогнав" старенький трамвай біля світлофора на вул. Жилянській між зупинками "Проспект Перемоги" і "Старовокзальна".

Інформація про постраждалих поки не надходила.

Друге зіткнення за добу: що відбувається з київськими трамваями

Друге зіткнення трамваїв у Києві за добу (фото: facebook.com/groups/borschagovka.info/)

Так, увечері 8 квітня, сталося лобове зіткнення між трамваями, що працюють на маршрутах 22 і 28. Відомо, що 28-й повертав ліворуч, а 22-ї рухався прямо.

В результаті інциденту троє пасажирів громадського транспорту отримали пошкодження, їх госпіталізували медики "швидкої" для надання допомоги.

В Київпастрансі, як і раніше, відмовляються коментувати події.

Нагадаємо, 6 квітня під Києвом сталася трагічна ДТП, в якій загинули дві молоді дівчини. 19-річний винуватець трагедії тоді зник з місця злочину.

Також ми писали про те, що 7 квітня під Києвом загинув у ДТП Володимир Слабовський, український патріот, волонтер, який допомагав українській армії з самого початку війни, генеральний директор однієї з найбільших українських агрокомпаній.

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