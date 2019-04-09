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Второе столкновение за сутки: что происходит с киевскими трамваями

STYLERПроисшествия    09.04.2019 - 13:03
Второе столкновение за сутки: что происходит с киевскими трамваями
Второе лобовое столкновение трамваев в Киеве за сутки (коллаж РБК-Украина)

современный скоростной трамвай догнал "ветерана" общественного транспорта

Очередное столкновение трамваев произошло сегодня, 9 апреля, около 11:00 на Борщаговской линии. Фото с места ЧП поделились в Facebook-группе "Борщаговка инфо".

 На снимке видно, что польский Pesa "догнал" старенький трамвай возле светофора на ул. Жилянской между остановками "Проспект Победы" и "Старовокзальная".

Информация о пострадавших пока не поступала.

Второе столкновение за сутки: что происходит с киевскими трамваями

Второе столкновение трамваев в Киеве за сутки (фото: facebook.com/groups/borschagovka.info/)

Так, вечером 8 апреля, произошло лобовое столкновение между трамваями, работающими на маршрутах 22 и 28. Известно, что 28-й поворачивал налево, а 22-й двигался прямо.

В результате инцидента трое пассажиров общественного транспорта получили повреждения, их госпитализировали медики "скорой" для оказания помощи.

В Киевпасстрансе по-прежнему отказываются комментировать произошедшее.

Напомним, 6 апреля под Киевом произошло трагическое ДТП, в котором погибли две молодые девушки. 19-летний виновник трагедии тогда скрылся с места преступления.

Также мы писали о том, что 7 апреля под Киевом погиб в ДТП Владимир Слабовский, украинский патриот, волонтер, помогающий украинской армии с самого начала войны, генеральный директор одной из крупнейших украинских агрокомпаний. 

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