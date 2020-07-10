На Закарпатті батько 12-ти дітей прийшов в лікарню з нежитем і помер: розгорається скандал

У лікарні Закарпаття скандал через смерть батька 12-ти дітей (колаж: РБК-Україна)

Батько 12-ти дітей прийшов в лікарню Виноградова з нежитем і помер на наступний день

На Закарпатті у місті Виноградів у лікарні помер батько 12-ти дітей. Родичі вбиті горем, адже він прийшов в медустанову з нежитем, а незабаром його не стало. Сім'я покійного звинувачує лікарів у халатності.

Дружина загиблого Єлизавета Порташ винить у всьому реаніматолога, який нібито відмовився допомагати її чоловікові. Про жінка написала в Facebook, розмістивши відео з лікарями.

Єлизавета розповідає, що чоловік просив у лікаря забрати його в реанімацію, адже йому стало погано в лікарні ввечері наступного дня. Причому ситуація сталася на очах у дітей.

"Хворий Варга І. В. батько 12-ти дітей своїми ногами пішов в лікарню, на другий день ввечері йому стало важко дихати. Він сам просив, зі сльозами на очах благав, просив про допомогу, щоб його забрали в реанімацію, але реаніматолог Зейкан йому відмовив без причини", - пише жінка.

А коли у лікаря запитали, чому чоловікові не надають допомогу, той просто втік.

Крик душі про байдужість лікаря реаніматолога Зейкан Ю. І....... Хворий Варга І.В. батько 12 - ти дітей своїми ногами пішов у лікарню, на другий день ввечері йому стало важко дихати ,він сам просив, зі сльозами на очах благав, просив про допомогу,щоб його забрали в реанімацію,але п. реаніматолог Зейкан йому відмовив без причини...Чи може такий лікар займати посаду реаніматолог?????Кожен з нас може опинитися на лікарняному ліжку,а такими лікарями як Зейкан..... нам може бути відмовлено в допомозі.... P. S. Не всі лікарі виноградівської лікарні такі, як Зейкан.Можу окремо сказати про порядність таких лікарів,яких можна назвати з великої букви.... і багато інших,але такі вчинки які робить Зейкан, перекреслюють порядність цих лікарів!!! Перебуваючи у великому розпачі,у неділю ранком ,зовсім не прийшло в голову зняти відіо, як вів себе п.Зейкан коли син живити у нього,хай відповість чому не захотів допомогти батькові?????? Він виривав ручку на дверях і тікав,я з сином Віталіком не відпустили втекти і хоч трошки нікого відіо.Друзі,знайомі,а вас у мене дуже багато порядних людей по всьому світі,немогла викласти раніше, бо до сьогодні у великому стресі ,що ми бачили і чули від п.Зейкана,мені дуже боляче,що то все було на очах у доньки Делічки і сіна Віталіка і мене теж,то ж давайте друзі зробимо відомим цього(горе лікаря)......Діти,та жінка дякують,хто старався допомогти хворов,а Бог все бачив. Опубліковано Лизою Порташ Четвер, 9 липня 2020 р.

На Закарпатті помер батько 12-ти дітей (відео: facebook.com/Ліза Порташ)

За інформацією місцевих ЗМІ, чоловік помер від коронавірусу. До лікарні звернувся після того, як лікувався вдома протягом семи днів. І медики були безсилі. Про це повідомляють Новини Закарпаття.

Пізніше на подію відреагував директор Виноградівської районної лікарні Олександр Мілюков, пише Перший com.ua. Він заявив, що зараз ведеться службове розслідування щодо можливих порушень, причин і умов, які призвели до летального результату. Медик додав, що лікарні переповнені.

Раніше ми писали, що під Львовом загинула породілля і постраждав малюк. Тепер лікарі підуть під суд.