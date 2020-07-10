На Закарпатье отец 12-ти детей пришел в больницу с насморком и умер: разгорается скандал

В больнице Закарпатья скандал из-за смерти отца 12-ти детей (коллаж: РБК-Украина)

Отец 12-ти детей пришел в больницу Виноградова с насморком и умер на следующий день

На Закарпатье в городе Виноградов в больнице умер отец 12-ти детей. Родственники убиты горем, ведь он пришел в медучреждение с насморком, а вскоре его не стало. Семья покойного обвиняет врачей в халатности.

Супруга погибшего Елизавета Порташ винит во всем реаниматолога, который якобы отказался помогать ее мужу. Об женщина написала в Facebook, разместив видео с врачами.

Елизавета рассказывает, что муж просил у врача забрать его в реанимацию, ведь ему стало плохо в больнице вечером следующего дня. Причем ситуация произошла на глазах у детей.

"Больной Варга И. В. отец 12-ти детей своими ногами пошел в больницу, на второй день вечером ему стало трудно дышать. Он сам просил, со слезами на глазах умолял, просил о помощи, чтобы его забрали в реанимацию, но реаниматолог Зейкан ему отказал без причины", - пишет женщина.

А когда у врача спросили, почему мужчине не оказывают помощь, тот просто убежал.

Крик душі про байдужість лікаря реаніматолога Зейкан Ю.І....... Хворий Варга І.В. батько 12- ти дітей своїми ногами пішов у лікарню, на другий день вечером йому стало важко дихати ,він сам просив, зі сльозами на очах благав, просив про допомогу,щоб його забрали в реанімацію,але п. реаніматолог Зейкан йому відмовив без причини...Чи може такий лікар займати посаду реаніматолог?????Кожен з нас може опинитися на лікарняному ліжку,а такими лікарями як Зейкан..... нам може бути відмовлено в допомозі.... Р.S. Не всі лікарі виноградівської лікарні такі, як Зейкан.Можу окремо сказати про порядність таких лікарів,яких можна назвати з великої букви.... і багато інших,але такі вчинки які робить Зейкан, перекреслюють порядність цих лікарів!!! Перебуваючи у великому розпачі,у неділю ранком ,зовсім не прийшло у голову зняти відіо, як вів себе п.Зейкан коли син запитав у нього,хай відповість чому не захотів допомогти батькові?????? Він виривав ручку на дверях і тікав,я з сином Віталіком не відпустили втекти і хоть трошки зробили відіо.Друзі,знайомі,а вас у мене дуже багато порядних людей по всьому світі,немогла викласти раніше, бо до сьогодні у великому стресі ,що ми бачили і чули від п.Зейкана,дуже мені боляче,що то все було на очах у дочки Делічки і сина Віталіка і мене тоже,то ж давайте друзі зробимо відомим цього(горе лікаря)......Діти,та жінка дякують,хто старався допомогти хворому,а Бог один все бачив. Опубліковано Лизою Порташ Четвер, 9 липня 2020 р.

На Закарпатье умер отец 12-ти детей (видео: facebook.com/Лиза Порташ)

По информации местных СМИ, мужчина умер от коронавируса. В больницу обратился после того, как лечился дома в течение семи дней. И врачи были уже бессильны. Об этом сообщают Новини Закарпаття.

Позже на происшествие отреагировал директор Виноградовской районной больницы Александр Милюков, пишет Первый com.ua. Он заявил, что сейчас ведется служебное расследование относительно возможных нарушений, причин и условий, которые привели к летальному исходу. Медик добавил, что больницы переполнены.

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