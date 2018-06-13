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8 подруг Оушена: Зеленський, Фролова та інші зірки відвідали прем'єру фільму (фото)

STYLERКіно        13.06.2018 - 19:26
Василіса Фролова (фото: прес-служба)
Василіса Фролова (фото: прес-служба)

В Україні з 14 червня стартує в прокаті нова кримінальна комедія "8 подруг Оушена"

12 червня в київському кінотеатрі "Оскар" (МФК Gulliver) відбувся допрем'єрний показ найочікуванішого фільму літа "8 подруг Оушена". Це спін-офф культової картини "Одинадцять друзів Оушена".

Головні ролі в картині зіграли знамениті голлівудські зірки: Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Сара Полсон, Ріанна, Хелена Бонем Картер.

В "Оскарі" першими стрічку зуміли оцінити багато українських знаменитостей. Зокрема, Володимир Зеленський, Василіса Фролова, Санта Дімопулос, Анатолій Анатоліч, Соломія Вітвіцька, Олена Бурба, Анна Добриднева, Олексій Дівєєв-Церковний.

 

Фото: гості на допрем'єрному показі (прес-служба)

Також серед гостей були помічені Наталка Карпа, Анастасія Даугулє, Жан Гріцфельдт, Тетяна Рубан, Мирослава Ульяніна, Ірина Заря, Валентина Хамайко та багато інших.

 

Фото: гості на допрем'єрному показі (прес-служба)

Перед переглядом пригодницького фільму для гостей приготували невеличкий сюрприз - розважальну зону та частування.

 

Про фільм:

Злодійство – це в генах. Так Деббі, сестра всесвітньо відомого бандита Денні Оушена, 5 років 8 місяців і 12 днів планувала найбільшу справу в своєму житті. Їй потрібно всього лише зібрати команду з таких же відчайдухів-професіоналів, щоб вкрасти діамантове кольє ціною в 150 мільйонів доларів. Найбільша проблема цього задуму полягає в тому, що ця коштовність буде на очах у сотень людей на заході в музеї "Метрополітен" у Нью-Йорку. Щоб все вийшло, план Деббі повинен втілитися в життя ідеально, без найменшої помилки.

Відео: 8 подруг Оушена, трейлер (YouTube/Warner Bros. Pictures Ukraine)

Додамо, що на екранах мережі кінотеатрів фільм "8 подруг Оушена" стартує з 14-го червня.

Нагадаємо, "Донбас" Сергія Лозниці потрапив у конкурсну програму Мюнхенського кінофестивалю.

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Теги: кіно, фільми, премьера, Зірки
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