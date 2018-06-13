8 подруг Оушена: Зеленский, Фролова и другие звезды посетили премьеру фильма (фото)

В Украине с 14 июня стартует в прокате новая криминальная комедия "8 подруг Оушена"

12 июня в киевском кинотеатре "Оскар" (МФК Gulliver) состоялся допремьерный показ самого ожидаемого фильма лета "8 подруг Оушена". Это спин-офф культовой картины "Одиннадцать друзей Оушена".

Главные роли в картине сыграли знаменитые голливудские звезды: Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Сара Полсон, Рианна, Хелена Бонем Картер.

В "Оскаре" первыми ленту сумели оценить многие украинские знаменитости. В частности, Владимир Зеленский, Василиса Фролова, Санта Димопулос, Анатолий Анатолич, Соломия Витвицкая, Елена Бурба, Анна Добрыднева, Алексей Дивеев-Церковный.

Фото: гости на допремьерном показе (пресс-служба)

Также среди гостей были замечены Наталка Карпа, Анастасия Даугуле, Жан Грицфельдт, Татьяна Рубан, Мирослава Ульянина, Ирина Заря, Валентина Хамайко и многие другие.

Фото: гости на допремьерном показе (пресс-служба)

Перед просмотром приключенческого фильма для гостей приготовили небольшой сюрприз - развлекательную зону и угощения.

О фильме:

Воровство – это в генах. Так Дебби, сестра всемирно известного бандита Дэнни Оушена, 5 лет 8 месяцев и 12 дней планировала величайшее дело в своей жизни. Ей нужно всего лишь собрать команду из таких же сорвиголов-профессионалов, чтобы украсть бриллиантовое колье ценой в 150 миллионов долларов. Самая большая проблема этой задумки состоит в том, что эта драгоценность будет на глазах у сотен людей на мероприятии в музее "Метрополитен" в Нью-Йорке. Чтобы все получилось, план Дебби должен воплотиться в жизнь идеально, без малейшей ошибки.

Видео: 8 подруг Оушена, трейлер (YouTube/Warner Bros. Pictures Ukraine)

Отметим, что на экранах сети кинотеатров фильм "8 подруг Оушена" стартует с 14-го июня.

Напомним, "Донбасс" Сергея Лозницы попал в конкурсную программу Мюнхенского кинофестиваля.

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