"Disney" звільнив режисера, який зняв "Вартових Галактики" за провокаційні твіти

Ілюстративне фото: Twitter (pixabay.com)

Твіти були опубліковані в мікроблозі режисера кілька років тому

Джеймса Ганна, який зняв обидві частини культового фільму "Вартові Галактики", звільнили через неналежні постів на його сторінці в Twitter. Примітно те, що режисер залишився без роботи із-за публікацій десятирічної давності. Про це повідомляє "The Hollywood Reporter".

Фото: Джеймс Ганн (twitter.com/JamesGunn)

Все почалося з того, що консервативне онлайн-видання "The Daily Caller" опублікувало саркастичні твіти Джеймса Ганна на тему педофілії, тероризму та зґвалтування, які він викладав в мережу в 2008-2009 роках. Користувачі соцмереж миттєво підхопили цю новину, що і змусило "Disney" розірвати контракт з талановитим режисером під час роботи над третьою частиною "Вартових Галактики", посилаючись на те, що погляди Джеймса неприпустимі і не сумісні з цінностями студії.

Скріншот поста зі скандальними публікаціями в мікроблозі (twitter.com/JackPosobiec)

У свою чергу Ганн відповів: "Багато людей, які стежили за моєю кар'єрою, знають, коли я починав, я вважав себе провокатором. Однак я дозволяв собі жарти, які були обурливими, і зараз я розумію, що це табу. Як я вже говорив багато разів, я розвивався як людина, а разом зі мною моя робота і мій гумор". Також режисер додав: "Це не означає, що зараз я краще, але я дуже і дуже відрізняюся від того, яким був кілька років тому".

Незважаючи на те, що заяви Джеймса викликали бурю в мережі, багато користувачі намагаються підтримати режисера, і вважають, що його звільнення – це радикальний крок: "Так все ж було гаразд, коли коміки 00-х років стояли на сценах по всьому світу і жартували про ці "цінності". Але чому тепер чиясь кар'єра зруйнована через жартів, які він озвучив багато років тому? Я просто намагаюся зрозуміти", "Слідуючи цій логіці, тепер ми повинні заборонити мультсеріал "Сімпсони"".

У зв'язку з цими подіями, як повідомляють інсайдери, Джеймс Ганн не стане частиною панелі "Sony" на "Comic-Con".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пішов з життя творець легендарного Людину-павука.

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