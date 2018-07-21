"Disney" уволил режиссера, снявшего "Стражей Галлактики" за провокационные твиты

Иллюстративное фото: Twitter (pixabay.com)

Твиты были опубликованы в микроблоге режиссера несколько лет назад

Джеймса Ганна, который снял обе части культового фильма "Стражи Галактики", уволили из-за неподобающих постов на его странице в Twitter. Примечательно то, что режиссер остался без работы из-за публикаций десятилетней давности. Об этом сообщает "The Hollywood Reporter".

Фото: Джеймс Ганн (twitter.com/JamesGunn)

Все началось с того, что консервативное онлайн-издание "The Daily Caller" опубликовало саркастические твиты Джеймса Ганна на тему педофилии, терроризма и изнасилования, которые он выкладывал в сеть в 2008-2009 годах. Пользователи соцсетей мгновенно подхватили эту новость, что и вынудило "Disney" расторгнуть контракт с талантливым режиссером во время работы над третьей частью "Стражей Галактики", ссылаясь на то, что взгляды Джеймса непростительны и не совместимы с ценностями студии.

Скриншот поста со скандальными публикациями в микроблоге (twitter.com/JackPosobiec)

В свою очередь Ганн ответил: "Многие люди, которые следили за моей карьерой, знают, когда я начинал, я считал себя провокатором. Однако я позволял себе шутки, которые были возмутительными, и сейчас я понимаю, что это табу. Как я уже обсуждал много раз, я развивался как человек, а вместе со мной моя работа и мой юмор". Также режиссер добавил: "Это не значит, что сейчас я лучше, но я очень и очень отличаюсь от того, каким был несколько лет назад".

Несмотря на то, что заявления Джеймса вызвали бурю в сети, многие пользователи стараются поддержать режиссера, и считают что его увольнение – это радикальный шаг: "Так все же было в порядке, когда комики 00-х годов стояли на сценах по всему миру и шутили об этих "ценностях". Но почему теперь чья-то карьера разрушена из-за шуток, которые он озвучил много лет назад? Я просто пытаюсь понять", "Следуя этой логике, теперь мы должны запретить мультсериал "Симпсоны"".

В связи с этими событиями, как сообщают инсайдеры, Джеймс Ганн не станет частью панели "Sony" на "Comic-Con".

Напомним, ранее сообщалось, что ушел из жизни создатель легендарного Человека-паука.

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