Відомий режисер хоче перетворити Дейва Батіста в Кратоса

Стівен С. ДеНайт думає про нову екранізацію

Режисер першого сезону серіалу "Шибайголова" Стівен С. ДеНайт заявив про бажання створити фільм за мотивами популярної серії відеоігор, які об'єднані назвою "God of War". Про це повідомляє видання Comic Book.

"Хтось запитав мене про відеоігри, а я завжди був прихильником "God of War". Останній її епізод був такий гарний і взагалі феноменальний. Я хотів би зайнятися цією екранізацією або, якщо мені не буде представлений такий шанс, побачити, як хтось випустить такий фільм", - сказав кінематографіст.

Він зазначив, що віддав головну роль віддав би акторові Дейву Батіста. "Що стосується можливого виконавця ролі Кратоса, то для мене це тільки Дейв Батіста. Я думаю, він може зіграти все, що завгодно. З ним можна зробити драму, наповнену справжніми емоціями, гумором, дії. Що б я хотів побачити в фільмі по цій грі? Складне питання. Скажу лише, що я точно впевнений в тому, що буквальний переклад гри на екран - погана ідея. Це дуже, дуже складний процес", - додав режисер.

ДеНайт стверджує, що вже почав обговорювати можливість такого фільму з компанією Sony PlayStation.

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