Известный режиссер хочет превратить Дэйва Батисту в Кратоса

Стивен С. ДеНайт думает о новой экранизации

Режиссер первого сезона сериала "Сорвиголова" Стивен С. ДеНайт заявил о желании создать фильм по мотивам популярной серии видеоигр, которые объединенны названием "God of War". Об этом сообщает издание Comic Book.

"Кто-то спросил меня о видеоиграх, а я всегда был поклонником "God of War". Последний ее эпизод был такой красивый и вообще феноменальный. Я хотел бы заняться этой экранизацией или, если мне не будет представлен такой шанс, увидеть, как кто-то выпустит такой фильм", - сказал кинематографист.

Он отметил, что отдал главную роль отдал бы актеру Дэйву Батиста. ​​"Что касается возможного исполнителя роли Кратоса, то для меня это только Дэйв Батиста. Я думаю, он может сыграть все, что угодно. С ним можно сделать драму, наполненную настоящими эмоциями, юмором, действиев. Что бы я хотел увидеть в фильме по этой игре? Сложный вопрос. Скажу лишь, что я точно уверен в том, что буквальный перевод игры на экран - плохая идея. Это очень, очень сложный процесс", - добавил режиссер.

ДеНайт утверждает, что уже начал обсуждать возможность такого фильма с компанией Sony PlayStation.

Напомним, что Джереми Реннер рассказал, как снимался в "Мстителях 4" со сломанными руками.