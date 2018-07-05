Кінокомпанія випадково опублікувала в мережі весь фільм замість трейлера

Компанія Sony Pictures Entertainment ненавмисно виклала повний фільм

Всесвітньо відома кінокомпанія Sony Pictures Entertainment випадково опублікувала на своєму офіційному каналі в YouTube повний фільм "Кілер Калі" замість потрібного трейлера. Про це повідомляється у виданні CBR.

Фільм, який триває 89 хвилин, був у відкритому доступі протягом більш ніж п'яти годин з назвою: "Кілер Калі: офіційний трейлер, тепер на DVD".

"Трейлер розповів весь сюжет", - встиг прокоментувати один з користувачів мережі.

"Це просто трейлер фільму, який триває 4 години", - припустив інший коментатор.

Наголошується, що в самій компанії поки не надали жодних коментарів з приводу цього випадку.

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