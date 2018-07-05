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Кинокомпания случайно опубликовала в сети весь фильм вместо трейлера

STYLERКино        05.07.2018 - 17:31
Скриншот трейлера фильма (youtube.com/Cardinalwood Content)
Скриншот трейлера фильма (youtube.com/Cardinalwood Content)

Компания Sony Pictures Entertainment ненамеренно выложила полный фильм

Всемирно известная кинокомпания Sony Pictures Entertainment случайно опубликовала на своем официальном канале в YouTube полный фильм "Киллер Кали" вместо нужного трейлера. Об этом сообщается в издании CBR.

Фильм, который длится 89 минут, был в открытом доступе в течение более чем пяти часов с названием: "Киллер Кали: официальный трейлер, теперь на DVD".

"Трейлер рассказал весь сюжет", - успел прокомментировать один из пользователей сети.

"Это просто трейлер фильма, который длится 4 часа", - предположил другой комментатор.

Отмечается, что в самой компании пока не предоставили никаких комментариев по поводу этого случая.

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Теги: трейлер, фильмы, Sony
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