Названо найкращі фільми першої половини 2018 року: Україна в списку

Фільм українського режисера Сергія Лозниці також відзначили британські критики

Авторитетне британське видання The Guardian назвало кращі фільми першої половини 2018 року.

Так, на сайті видання опубліковано топ-лист з 38 фільмів, які вийшли в прокат в цьому році і які кінооглядачі газети вважають гідними перегляду.

Зокрема, в топ увійшли супергеройські картини за коміксами "Чорна пантера" і "Фантастична жінка", спортивна драма "Я, Тоня", кримінальна драма "Три білборда на кордоні Еббінга, штат Міссурі" та інші.

Зазначимо, що у топ потрапив і фільм українського режисера Сергія Лозниці "Лагідна". Критики відзначили "реалістичність" кінострічки, наповненої "народними стражданнями".

Трейлер фільму "Лагідна"

Цікаво, що стрічку "Месники: Війна нескінченності" британські критики назвали "колосальною, божевільною, безглуздою і завжди захоплюючою - в усталених традиціях Marvel".

Топ кращих фільмів першої половини 2018 року:

Всі гроші світу Месники: Війна нескінченності 120 ударів в хвилину Звір Чорна пантера Статус Бреда Сексу не буде!!! Коко Кроухьорст Опіка Темні часи Дикі предки Фантастична жінка Funny Cow Лагідна Я, Тоня Острів собак Кінець шляху Леді Бьорд Покладіться на Піта Впусти сонце З любов'ю, Саймон Нелюбов Мій друг Дамер Секретне досьє Тихе місце Зґвалтування Ресі Тейлор Форма води Хан Соло: Зоряні війни. Історії Квадрат Минулим літом Третій вбивство Три білборда на кордоні з Еббінгом, штат Міссурі Вестерн Рана Молодий Карл Маркс Тебе ніколи тут не було Зама

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До речі, відомий голлівудський актор зіграє головну роль в українському фільмі.