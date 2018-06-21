Названо найкращі фільми першої половини 2018 року: Україна в списку

Фільм українського режисера Сергія Лозниці також відзначили британські критики
Авторитетне британське видання The Guardian назвало кращі фільми першої половини 2018 року.
Так, на сайті видання опубліковано топ-лист з 38 фільмів, які вийшли в прокат в цьому році і які кінооглядачі газети вважають гідними перегляду.
Зокрема, в топ увійшли супергеройські картини за коміксами "Чорна пантера" і "Фантастична жінка", спортивна драма "Я, Тоня", кримінальна драма "Три білборда на кордоні Еббінга, штат Міссурі" та інші.
Зазначимо, що у топ потрапив і фільм українського режисера Сергія Лозниці "Лагідна". Критики відзначили "реалістичність" кінострічки, наповненої "народними стражданнями".
Трейлер фільму "Лагідна"
Цікаво, що стрічку "Месники: Війна нескінченності" британські критики назвали "колосальною, божевільною, безглуздою і завжди захоплюючою - в усталених традиціях Marvel".
Топ кращих фільмів першої половини 2018 року:
Топ-5 нових українських фільмів
До речі, відомий голлівудський актор зіграє головну роль в українському фільмі.