Названы лучшие фильмы первой половины 2018 года: Украина в списке

Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы также отметили британские критики

Авторитетное британское издание The Guardian назвало лучшие фильмы первой половины 2018 года.

Так, на сайте издания опубликован топ-лист из 38 фильмов, которые вышли в прокат в этом году и которые кинообозреватели газеты считают достойными просмотра.

В частности, в топ вошли супергеройские картины по комиксам "Черная пантера" и "Фантастическая женщина", спортивная драма "Я, Тоня", криминальная драма "Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури" и другие.

Отметим, что в топ попал и фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Кроткая". Критики отметили "реалистичность" киноленты, наполненной "народными страданиями".

Трейлер фильма "Кроткая"

Интересно, что ленту "Мстители: Война бесконечности" британские критики назвали "колоссальной, бредовой, нелепой и всегда захватывающей - в устоявшихся традициях Marvel".

Топ лучших фильмов первой половины 2018 года:

Все деньги мира Мстители: Война бесконечности 120 ударов в минуту Зверь Черная пантера Статус Бреда Секса не будет!!! Коко Кроухерст Опека Темные времена Дикие предки Фантастическая женщина Funny Cow Кроткая Я, Тоня Остров собак Конец пути Леди Берд Положитесь на Пита Впусти солнце С любовью, Саймон Нелюбовь Мой друг Дамер Секретное досье Тихое место Изнасилование Реси Тейлор Форма воды Хан Соло: Звёздные войны. Истории Квадрат Тем летом Третье убийство Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури Вестерн Рана Молодой Карл Маркс Тебя никогда здесь не было Зама

Топ-5 новых украинских фильмов

Кстати, известный голливудский актер сыграет главную роль в украинском фильме.