Названы лучшие фильмы первой половины 2018 года: Украина в списке

Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы также отметили британские критики
Авторитетное британское издание The Guardian назвало лучшие фильмы первой половины 2018 года.
Так, на сайте издания опубликован топ-лист из 38 фильмов, которые вышли в прокат в этом году и которые кинообозреватели газеты считают достойными просмотра.
В частности, в топ вошли супергеройские картины по комиксам "Черная пантера" и "Фантастическая женщина", спортивная драма "Я, Тоня", криминальная драма "Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури" и другие.
Отметим, что в топ попал и фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Кроткая". Критики отметили "реалистичность" киноленты, наполненной "народными страданиями".
Трейлер фильма "Кроткая"
Интересно, что ленту "Мстители: Война бесконечности" британские критики назвали "колоссальной, бредовой, нелепой и всегда захватывающей - в устоявшихся традициях Marvel".
Топ лучших фильмов первой половины 2018 года:
Топ-5 новых украинских фильмов
Кстати, известный голливудский актер сыграет главную роль в украинском фильме.