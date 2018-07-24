ОМКФ 2018: на фестивалі виграв фільм з одним Мотороли в одній з ролей

Фото: facebook com odesaiff

У фільмі також знялася дружина прихильника "ДНР"

На дев'ятому Одеському міжнародному кінофестивалі білоруський фільм "Кришталь" виграв грн-прі - приз глядацьких симпатій. Обурення викликало те, що в картині Дар'ї Жук одну з другорядних ролей грає репер Хаскі (справжнє ім'я Дмитро Кузнєцов), який відкрито підтримував "ДНР".

"Він писав пісні для вбивці з Ростова - заправника Мотороли, був у нього в батальйоні" Спарта ", в ДАПі, дружить з ідеологом рашизму Захаром Прилепіним", - написала в Facebook користувач Алена Балаба.

Фото: Репер Хаскі і його дружина (кадр з кліпу Хаскі "Психотроніка")

"Цитую: "Під час боїв за Донецький аеропорт Хаскі намагався стати членом батальйону "Спарта", яким командував Моторола. Один з донецьких замполітів Прилепин в своєму ЖЖ згадував: "Пам'ятаю, як Хаскі в Донецьку в своїх трико і зовсім не зимовій куртці, пішов в аеропорт, до Моторолі влаштовуватися на роботу. Без попередження. Його, звичайно ж, пов'язали, привели до Мотиці як диверсанта. в трико, в курточці, бурятський хлопець. Мотор поговорили з ним хвилин п'ять, посміявся. "А йди, - каже - до мене фотокором, ну". Це зашквар, малюки", - додала вона.

Скріншот поста (facebook.com/olena.balaba)

Головну роль у фільмі виконала дружина Хаскі - Аліна Насібулліна.

Відео: Трейлер фільму "Кришталь" (youtube.com/Белнавiны Новини Білорусі)

Варто відзначити, що гран-прі присуджують не журі або організаторами фестивалю, а самими глядачами, які шляхом голосування обирають кращий фільм.

На прес-конференції режисер картини Дар'я Жук зазначила, що не знала подробиці біографії Хаскі, в тому числі про його дружбу з бойовиками.

Нагадаємо, як на ОМКФ 2018 невідома пара вийшла на підтримку Олега Сенцова.

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