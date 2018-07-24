ОМКФ 2018: на фестивале выиграл фильм с другом Моторолы в одной из ролей

Фото: facebook com odesaiff

В фильме также снялась жена приверженца "ДНР"

На девятом Одесском международном кинофестивале белорусский фильм "Хрусталь" выиграл грн-при – приз зрительских симпатий. Негодование вызвало то, что в картине Дарьи Жук одну из второстепенных ролей играет рэпер Хаски (настоящее имя Дмитрий Кузнецов), который открыто поддерживал "ДНР".

"Он писал песни для убийцы из Ростова - заправщика Моторолы, был у него в батальоне "Спарта", в ДАПе, дружит с идеологом рашизма Захаром Прилепиным", - написала в Facebook пользователь Алена Балаба.

Фото: Рэпер Хаски и его жена (кадр из клипа Хаски "Психотроника")

"Цитирую: "Во время боев за Донецкий аэропорт Хаски пытался стать членом батальона "Спарта", которым командовал Моторола. Один из донецких замполитов Прилепин в своем ЖЖ вспоминал: "Помню, как Хаски в Донецке в своих трико и совсем не зимней куртке, пошел в аэропорт, к Мотороле устраиваться на работу. Без предупреждения. Его, конечно же, повязали, привели к Мотыке как диверсанта. В трико, в курточке, бурятский парень. Мотор поговорили с ним минут пять, посмеялся. "А иди, - говорит - ко мне фотокорром, ну". Это зашквар, малыши", - добавила она.

Скриншот поста (facebook.com/olena.balaba)

Главную роль в фильме исполнила жена Хаски – Алина Насибуллина.

Видео: Трейлер фильма "Хрусталь" (youtube.com/Белнавiны Новости Беларуси)

Стоит отметить, что гран-при присуждается не жюри или организаторами фестиваля, а самими зрителями, которые путем голосования выбирают лучший фильм.

На пресс-конференции режиссер картины Дарья Жук отметила, что не знала подробности биографии Хаски, в том числе о его дружбе с боевиками.

Напомним, как на ОМКФ 2018 неизвестная пара вышла в поддержку Олега Сенцова.

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