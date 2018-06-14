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З'явилося перше фото режисера Тайки Вайтіті у ролі Гітлера

STYLERКіно        14.06.2018 - 14:39
Тайка Вайтіті (фото: twitter.com/TaikaWaititi)
Тайка Вайтіті (фото: twitter.com/TaikaWaititi)

Кінострічка стане першим фільмом режисера після успішної частини "Тора"

У мережі з'явилося перше фото зі зйомок фільму "Кролик ДжоДжо" новозеландського режисера Тайки Вайтіті, який також виконає одну з головних ролей у кінострічці. Кадр опублікований на сторінці Facebook студії Fox Searchlight Pictures з підписом: "...ДжоДжо вечеряє зі своїм уявним другом Адольфом і своєю матір'ю Розі".

Кадр з фільму "Кролик ДжоДжо" (facebook.com/foxsearchlight)

Режисер повідомляє, що сюжет фільму – особисте бачення самотнього хлопчика і його кумира.

Зазначимо, що Тайка Вайтіті отримав популярність завдяки короткометражці "Дві машини, одна ніч", фільмів "Тор: Рагнарок" і "Реальні упирі".

Дія картини "Кролик ДжоДжо" відбувається в Німеччині під час Другої світової війни. Герой фільму, німецький хлопчик ДжоДжо Бецлер, якого ніхто не розуміє, намагаючись знайти своє місце в жорстокому світі, створює собі уявного друга – Адольфа Гітлера, який буде йому допомагати та давати поради.

У сатиричній драмі зніметься також Скарлетт Йоханссон, яка зіграє матір ДжоДжо.

Нагадаємо, "Донбас" Сергія Лозниці потрапив у конкурсну програму Мюнхенського кінофестивалю.

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