Появилось первое фото режиссера Тайки Вайтити в роли Гитлера

Кинолента станет первым фильмом режиссера после успешной части "Тора"

В сети появилось первое фото со съемок фильма "Кролик ДжоДжо" новозелландского режиссера Тайки Вайтити, который также исполнит одну из главных ролей в киноленте. Кадр опубликован на странице в Facebook студии Fox Searchlight Pictures с подписью: "...ДжоДжо ужинает со своим воображаемым другом Адольфом и своей матерью Рози".

Кадр из фильма "Кролик ДжоДжо" (facebook.com/foxsearchlight)

Режиссер сообщает, что сюжет фильма – личное видение одинокого мальчика и его кумира.

Отметим, что Тайка Вайтити получил известность благодаря короткометражке "Две машины, одна ночь", фильмам "Тор: Рагнарёк" и "Реальные упыри".

Действие картины "Кролик ДжоДжо" происходит в Германии во время Второй мировой войны. Герой фильма, немецкий мальчик ДжоДжо Бецлер, которого никто не понимает, пытаясь найти свое место в жестоком мире, создает себе воображаемого друга – Адольфа Гитлера, который будет ему помогать и давать советы.

В сатирической драме снимется также Скарлетт Йоханссон, которая сыграет мать ДжоДжо.

Напомним, "Донбасс" Сергея Лозницы попал в конкурсную программу Мюнхенского кинофестиваля.

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