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Главная Люди Лолита Лайзан из "Зрадників" после 4,5 года молчания снова заговорила с отцом благодаря шоу
Люди 01 октября 2026, 12:24

Лолита Лайзан из "Зрадників" после 4,5 года молчания снова заговорила с отцом благодаря шоу

Они встретились в Киеве и проговорили почти пять часов, хотя Лолита уже не верила, что им удастся восстановить связь
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
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Участница второго сезона "Зрадників" Лолита Лайзан встретилась с отцом впервые за четыре с половиной года. Толчком к возобновлению общения стало его участие в шоу и обращение к нему на премьере.

Об этом Styler рассказали в пресс-службе SWEET.TV .

Как Лолита возобновила общение с отцом

Об участии дочери в "Зрадниках" отец Лолиты узнал от близкого ему человека, который смотрел проект. Сама Лайзан во время премьеры второго сезона передала ему привет и попросила посмотреть четвертый эпизод, именно в нем она рассказывает об их отношениях.

Впоследствии они договорились встретиться в Киеве. До этого отец и дочь не общались четыре с половиной года.

Первая после продолжительного перерыва встреча затянулась почти на пять часов. По словам Лолиты, они говорили обо всем подряд.

"Я понимала, что этот проект изменит мою жизнь, и была к этому готова. Правда, где-то глубоко внутри до конца не верила, что мне удастся возобновить общение с отцом, потому что думала, что наша история давно завершена", - рассказала участница.

В ком на шоу она увидела родительскую фигуру

Тема отношений с отцом оказалась важной для Лолиты и внутри игры. В четвертом эпизоде она особенно прислушивается к политтехнологу Сергею Гайдаю и доверяет его решениям.

Лолита Лайзан на шоу "Зрадники"

Как объяснила Лайзан, это доверие выходило за пределы игровой стратегии. Она воспринимала Сергея как родительскую фигуру.

Гайдая и его отца совмещают профессия, опыт стратегических игр и увлечение походами.

"Сергей Гайдай чувствовал себя внутри игры идеальной родительской фигурой для меня. Мне хотелось его беречь, поэтому я слушала каждое его слово", – объяснила Лолита.

Почему Лайзан хотела создать альянс с Гайдаем

Сергей привлек ее внимание еще до того, как игра набрала обороты. В ходе совместной поездки в автомобиле Лолита решила, что хочет объединиться именно с ним.

Для него было важно найти человека, которому можно доверять, и вместе дойти до конца проекта. Однако впоследствии участник признала, что в этом замысле она не учла одну существенную деталь - желание другого игрока.

"Гайдай сразу заворожил меня уровнем интеллекта еще когда мы ехали в машине. Я сразу поняла, что именно с этим игроком хочу идти до конца. Правда, забыла, что при этом он должен принять это решение", - рассказала Лайзан.

Увидеть, как складывались их отношения в игре, и услышать историю Лолиты об отце можно в четвертом эпизоде второго сезона "Предателей", который уже вышел на SWEET.TV.

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