Одна стала мамой, другая вернулась к эксу: как изменилась жизнь финалисток "Холостяка" с Тереном
В финале 13 сезона за сердце Александра Терена сражались Инна Белень и Анастасия Юзьвак. Первая получила кольцо и статус победительницы, но уже вскоре пара разошлась, а вторая после реалити неожиданно вернулась к бывшему любимому.
Styler рассказывает, как изменилась жизнь обеих финалисток после "Холостяка" и чем они занимаются сейчас.
Инна Белень
В ходе проекта между Инной Белень и Александром Тереном постепенно возникли чувства, которые привели пару в финал. Именно ей главный герой вручил кольцо, а по завершении съемок они решили проверить свои отношения уже в обычной жизни.
В начале 2025 года пара еще пыталась строить общее будущее. Однако вскоре между ними возникли разногласия, а 4 февраля Терен и Белень официально сообщили о расставании. Бывшие призвали не спекулировать на причинах своего решения и отметили, что в дальнейшем каждый идет своим путем.
Как Инна живет после проекта
После завершения "Холостяка" отношения Инны Белень и Александра Терена длились недолго. В феврале 2025 года пара подтвердила разрыв, после чего Инна начала новую страницу личной жизни.
Ее избранником стал Иван Яловенко - мужчина, которого она знала еще со школьных лет. После участия в реалити они снова начали общаться, а весной 2025 года Инна впервые показала любимому публике. В конце года пара обручилась.
Напомним, как раньше мы рассказывали о том, как сложилась жизнь другой финалистки реалити-шоу, в котором холостяком был Алекс Топольский - Екатерину Лозовицкую.