rbc.ua
Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Главная Люди Одна стала мамой, другая вернулась к эксу: как изменилась жизнь финалисток "Холостяка" с Тереном
Люди 19 августа 2026, 08:09

Одна стала мамой, другая вернулась к эксу: как изменилась жизнь финалисток "Холостяка" с Тереном

Прошло почти два года после съемок 13 сезона и жизнь финалисток сложилась совсем не так, как можно было ожидать после финала
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Экс-холостяк Александр Терен и финалистки шоу - Инна Белень и Анастасия Юзьвак (коллаж: Styler)
Поделиться:

В финале 13 сезона за сердце Александра Терена сражались Инна Белень и Анастасия Юзьвак. Первая получила кольцо и статус победительницы, но уже вскоре пара разошлась, а вторая после реалити неожиданно вернулась к бывшему любимому.

Styler рассказывает, как изменилась жизнь обеих финалисток после "Холостяка" и чем они занимаются сейчас.

Инна Белень

В ходе проекта между Инной Белень и Александром Тереном постепенно возникли чувства, которые привели пару в финал. Именно ей главный герой вручил кольцо, а по завершении съемок они решили проверить свои отношения уже в обычной жизни.

Александр Терен и Инна Белень (фото: stb.ua)

В начале 2025 года пара еще пыталась строить общее будущее. Однако вскоре между ними возникли разногласия, а 4 февраля Терен и Белень официально сообщили о расставании. Бывшие призвали не спекулировать на причинах своего решения и отметили, что в дальнейшем каждый идет своим путем.

Инна и Александр после проекта (фото: stb.ua)

Как Инна живет после проекта

После завершения "Холостяка" отношения Инны Белень и Александра Терена длились недолго. В феврале 2025 года пара подтвердила разрыв, после чего Инна начала новую страницу личной жизни.

Ее избранником стал Иван Яловенко - мужчина, которого она знала еще со школьных лет. После участия в реалити они снова начали общаться, а весной 2025 года Инна впервые показала любимому публике. В конце года пара обручилась.

Напомним, как раньше мы рассказывали о том, как сложилась жизнь другой финалистки реалити-шоу, в котором холостяком был Алекс Топольский - Екатерину Лозовицкую.

Холостяк Люди
Читайте также Стоит ли хранить хлеб в холодильнике: вся правда о популярном способе 19 августа 2026, 07:24 Таро-гороскоп на 19 августа: кому стоит рискнуть, а кому лучше подождать 19 августа 2026, 06:07 Кому повезет с деньгами? Точный гороскоп на завтра для всех знаков Зодиака 18 августа 2026, 20:04 Почему горчат огурцы на вашей грядке: главные ошибки, которые вы допускаете и как их исправить 18 августа 2026, 19:23 "Холостяк", "Україна має талант" и любимые сериалы: когда выйдут главные премьеры осени 18 августа 2026, 18:43
Больше интересного
Вкусно Не варенье и не компот: как закрыть персики на зиму в ароматном желе 18 августа 2026, 18:01
Полезное Сложите подушку пополам: этот простой трюк покажет, пора ли ее менять 18 августа 2026, 17:24
Тренды Археологи сделали открытие, которое меняет представление о древних захоронениях: что они нашли 18 августа 2026, 16:58
Полезное Не выбрасывайте овощи: метод "картотеки", который навсегда изменит ваш подход к продуктам 18 августа 2026, 16:14
Вкусно Сливовый пирог, который тает во рту: добавьте этот простой ингредиент 18 августа 2026, 15:38