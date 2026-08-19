Одна стала мамою, інша повернулася до екса: як змінилося життя фіналісток "Холостяка" з Тереном

Інна Бєлєнь

Під час проєкту між Інною Бєлєнь та Олександром Тереном поступово виникли почуття, які привели пару до фіналу. Саме їй головний герой вручив каблучку, а після завершення зйомок вони вирішили перевірити свої стосунки вже у звичайному житті.

Олександр Терен і Інна Бєлєнь (фото: stb.ua)

На початку 2025 року пара ще намагалася будувати спільне майбутнє. Однак невдовзі між ними виникли розбіжності, а 4 лютого Терен та Бєлєнь офіційно повідомили про розставання. Колишні закликали не спекулювати на причинах свого рішення та зазначили, що надалі кожен іде власним шляхом.

Інна та Олександр після проєкту (фото: stb.ua)

Як Інна живе після проєкту

Після завершення "Холостяка" стосунки Інни Бєлєнь та Олександра Терена тривали недовго. У лютому 2025 року пара підтвердила розрив, після чого Інна почала нову сторінку особистого життя.

Її обранцем став Іван Яловенко - чоловік, якого вона знала ще зі шкільних років. Після участі в реаліті вони знову почали спілкуватися, а навесні 2025 року Інна вперше показала коханого публіці. Наприкінці року пара заручилася.