Елена Шоптенко рассказала о расходах семьи в Вене и раскрыла новые источники дохода после переезда

Цена жизни в Вене

По словам Шоптенко, цены в Австрии уже очень близки к украинским, однако на семейный бюджет влияют и дополнительные расходы.

Хореограф призналась, что не подсчитывала точную сумму расходов своей семьи после переезда. Она объяснила, что ее повседневная жизнь существенно изменилась, в том числе из-за того, что в Вене она не пользуется автомобилем.

"Ну, во-первых, в Австрии сейчас цены такие же, как в Украине. Это на самом деле уж очень-очень близко. Я не считала, честно говоря, потому что моя жизнь здесь очень изменилась. Я, например, вообще не пользуюсь машиной. В Вене пользуюсь только общественным транспортом и хожу пешком", - рассказала Шоптенко.



По ее словам, жизнь в другой стране заставляет внимательнее относиться к личным финансам и планировать расходы. Отдельной статьей бюджета остаются налоги и социальные платежи, к которым следует привыкать после переезда.

"Ты действительно здесь начинаешь очень рационально относиться к тому, как тратишь деньги. И, конечно, налоги. И, конечно, все социальные счета, которые ты должен платить", - пояснила хореограф.

В то же время, она понимает, что эти платежи являются частью другой системы, хотя они нуждаются в значительных ресурсах.

"С одной стороны, ты понимаешь, куда это все идет, потому что здесь другая система, не такая, как в Украине. Но это все отнимает очень много ресурсов", - отметила Шоптенко.

Чем зарабатывает на жизнь после переезда

После вынужденной миграции в Австрию хореограф начала развивать направление танцевально-двигательной терапии. Этот метод стал одним из основных в его профессиональной деятельности. Также она продолжает преподавать танцы и организовывать мероприятия для украинцев.

"На самом деле, я одна из первых, кто начал развивать терапевтическое направление в стране. Когда я вынужденно мигрировала в Австрию, я начала получать здесь образование по танцевально-терапевтическому направлению", - рассказала Елена.

Она пояснила, что проводит специальные мероприятия, направленные на восстановление психоэмоционального состояния посредством танца. По словам хореографа, для украинцев этот подход пока необычен, однако за границей его используют в работе с людьми.

"Кроме того, я провожу танцевально-терапевтические мероприятия. У меня есть целая программа, проект - восстановление психоэмоционального состояния через танец. Для украинцев это необычно, но это доказательный метод, который очень широко используется за рубежом. Танцевальная терапия - это одно из основных направлений, которым я занимаюсь и изучаю", - заметила она.

Шоптенко также продолжает обучение, чтобы углубить свои знания и получить сертификацию. Следующий обучающий модуль, по ее словам, запланирован в Англии на декабрь.

"Пока у меня еще незаконченное образование. Как раз в декабре еду учиться на еще один модуль в Англии. Это метод, основанный на психологии Юнга - на пересечении коучинга, психологии и телесно-ориентированной терапии", - рассказала Елена.

Она планирует завершить обучение в конце года и дальше работать в этом направлении.

"Сейчас я закончу свое обучение в декабре и буду в этом направлении тоже работать. Поэтому танцевально-двигательная терапия - это мое основное занятие на сегодня, плюс преподавание танцев", - подытожила Шоптенко.

Как помогает Украине

Кроме основной работы Шоптенко принимает участие в благотворительных инициативах и проводит мероприятия по сбору средств для украинских военных и ветеранов. В частности, речь идет о финансировании протезирования.

"Сейчас также занимаюсь благотворительными проектами. Делаю большие благотворительные мероприятия. Меня приглашают именно в Украину для сбора средств для ветеранов, на протезирование. В частности, на одном из последних мероприятий на эти нужды мы собрали 8 миллионов гривен", - сообщила она.

Хореограф подчеркнула, что для нее важно видеть практический результат своей деятельности и понимать, что ее профессиональные навыки могут помогать другим.

"Я горжусь этим проектом, потому что здесь я вижу свою пользу. Вижу, как моя профессия и мои навыки очень полезны", - добавила Шоптенко.

Почему Шоптенко покинула Украину и уехала в Вену

В начале полномасштабного вторжения известная хореографка уехала из Украины вместе с маленьким сыном Алексеем. Решение было вынужденным: после взрывов недалеко от их дома Елена поняла, что не хочет, чтобы ребенок рос в постоянном страхе.

Сначала они отправились на запад Украины, а затем переехали в Австрию, где жили родственники Шоптенко.

Несколько месяцев семья провела в Граце, после чего перебралась в Вену. Она объясняла, что выбрала столицу из-за больших возможностей для работы, хотя на тот момент не имела там знакомых.

Что же касается адаптации семьи в новой среде, то она оказалась крайне непростой: пришлось привыкать к другому языку, менталитету и жизни в новой стране, постоянно волнуясь за близких, оставшихся в Украине.

Хореограф также признавалась, что никогда не планировала эмигрировать и до сих пор не чувствует себя в Австрии вполне комфортно. Однако главным для нее остается физическая и психологическая безопасность сына, поэтому возвращаться с ним в Украину она пока не готова, хоть и пытается жить сегодня на две страны и периодически приезжает в Киев.