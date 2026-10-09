Олена Шоптенко розповіла про витрати родини у Відні та розкрила нові джерела доходу після переїзду

Ціна життя у Відні

За словами Шоптенко, ціни в Австрії вже дуже близькі до українських, проте на сімейний бюджет впливають і додаткові витрати.

Хореографка зізналася, що не підраховувала точну суму витрат своєї родини після переїзду. Вона пояснила, що її повсякденне життя суттєво змінилося, зокрема й через те, що у Відні вона не користується автомобілем.

"Ну, по-перше, в Австрії зараз ціни такі самі, як в Україні. Це насправді вже дуже-дуже близько. Я не рахувала, чесно кажучи, бо моє життя тут дуже змінилося. Я, наприклад, взагалі не користуюся машиною. У Відні користуюся тільки громадським транспортом і ходжу пішки", - розповіла Шоптенко.



За її словами, життя в іншій країні змушує уважніше ставитися до особистих фінансів і планувати витрати. Окремою статтею бюджету залишаються податки та соціальні платежі, до яких потрібно звикати після переїзду.

"Ти насправді тут починаєш дуже раціонально ставитися до того, як витрачаєш гроші. І, звісно, податки. І, звісно, всі соціальні рахунки, які ти маєш сплачувати", - пояснила хореографка.

Водночас вона розуміє, що ці платежі є частиною іншої системи, хоча вони потребують значних ресурсів.

"З одного боку, ти розумієш, куди це все йде, бо тут інша система, не така, як в Україні. Але це все забирає дуже багато ресурсів", - зазначила Шоптенко.

Чим заробляє на життя після переїзду

Після вимушеної міграції до Австрії хореографка почала розвивати напрямок танцювально-рухової терапії. Цей метод став одним з основних у її професійній діяльності. Також вона продовжує викладати танці та організовувати заходи для українців.

"Насправді, я одна з перших, хто почав розвивати терапевтичний напрямок в країні. Коли я вимушено мігрувала в Австрію, я почала отримувати тут освіту з танцювально-терапевтичного напрямку", - розповіла Олена.

Вона пояснила, що проводить спеціальні заходи, спрямовані на відновлення психоемоційного стану за допомогою танцю. За словами хореографки, для українців цей підхід поки що незвичний, однак за кордоном його використовують у роботі з людьми.

"Крім того, я проводжу танцювально-терапевтичні заходи. У мене є ціла програма, проєкт - відновлення психоемоційного стану через танець. Для українців це незвично, але це доказовий метод, який дуже широко використовується за кордоном. Танцювальна терапія -- це один з основних напрямків, яким я займаюся і який вивчаю", - зазначила вона.

Шоптенко також продовжує навчання, щоб поглибити свої знання та отримати відповідну сертифікацію. Наступний навчальний модуль, за її словами, запланований в Англії на грудень.

"Наразі в мене ще незакінчена освіта. Якраз у грудні їду навчатися на ще один модуль в Англії. Це метод, заснований на психології Юнга - на перетині коучингу, психології та тілесно-орієнтованої терапії", - розповіла Олена.

Вона планує завершити навчання наприкінці року й надалі працювати в цьому напрямку.

"Зараз я закінчу своє навчання в грудні й буду в цьому напрямі теж працювати. Тому танцювально-рухова терапія - це моє основне заняття на сьогодні, плюс викладання танців", - підсумувала Шоптенко.

Як допомагає Україні

Окрім основної роботи, Шоптенко бере участь у благодійних ініціативах і проводить заходи зі збору коштів для українських військових та ветеранів. Зокрема, йдеться про фінансування протезування.

"Зараз також займаюся благодійними проєктами. Роблю великі благодійні заходи. Мене запрошують саме в Україні для збору коштів для ветеранів, на протезування. Зокрема, на одному з останніх заходів на ці потреби ми зібрали 8 мільйонів гривень", - повідомила вона.

Хореографка наголосила, що для неї важливо бачити практичний результат своєї діяльності та розуміти, що її професійні навички можуть допомагати іншим.

"Я пишаюсь цим проєктом, бо тут я бачу свою користь. Бачу, як моя професія і мої навички дуже корисні", - додала Шоптенко.

Чому Шоптенко покинула Україну та виїхала до Відня

На початку повномасштабного вторгнення відома хореографка виїхала з України разом із маленьким сином Олексієм. Рішення було вимушеним: після вибухів неподалік від їхнього будинку Олена зрозуміла, що не хоче, аби дитина зростала в постійному страху.

Спочатку вони вирушили на захід України, а згодом переїхали до Австрії, де жили родички Шоптенко.

Кілька місяців родина провела у Граці, після чого перебралася до Відня. Вона пояснювала, що обрала столицю через більші можливості для роботи, хоча на той момент не мала там знайомих.

Що ж стосується адаптації родини у новому середовищі, то вона виявилася вкрай непростою: довелося звикати до іншої мови, менталітету й життя в новій країні, водночас постійно хвилюючись за близьких, які залишилися в Україні.

Хореографка також зізнавалася, що ніколи не планувала емігрувати й досі не почувається в Австрії цілком комфортно. Проте головним для неї залишається фізична та психологічна безпека сина, тому повертатися з ним до України вона поки не готова, хоча й намагається жити сьогодні на дві країни і періодично приїздить до Києва.