Елена Светлицкая отреагировала на вопрос Могилевской о свадьбе с Цымбалюком

Что Светлицкая сказала о свадьбе с Цымбалюком

Во время разговора артистку спросили о моменте, когда Наталья Могилевская прямо поинтересовалась возможной свадьбой с Тарасом. Тогда актер, по наблюдению собеседницы, словно засмущался.

Светлицкая заверила, что восприняла вопрос спокойно. Она понимает, что публике интересно, что происходит в личной жизни артистов вне сцены, поэтому не считает такое любопытство чем-то необычным.

"Я понимаю, что людям интересна наша личная жизнь, и восприняла этот вопрос абсолютно нормально. Всем интересно знать, что происходит за пределами сцены. Но мне кажется, что свадьба на этом этапе является больше темой для социума, чем тем, о чем мне самой хочется много говорить. Пока я не готова подробно обсуждать этот вопрос, поэтому оставлю его немного личным", - объяснила артистка.

Светлицкая и Цымбалюк на "Голосі країни" (фото: пресс-служба)

Как Цымбалюк поддерживал Светлицкую на "Голосі країни"

По словам Светлицкой, перед выступлением на "Голосі країни" Тарас Цымбалюк постоянно писал ей сообщение, пытался подбодрить и помочь справиться с волнением. Он напоминал актрисе, что она самая лучшая, и советовал сосредоточиться на дыхании.

Елена призналась, что такая поддержка была для нее особенно ценна в напряженный момент.

"Тарас постоянно писал мне сообщения, напоминал, что я самая лучшая, и просил дышать. На самом деле это один из самых простых, но одновременно мощных инструментов, чтобы снять напряжение и волнение. Просто дышать, позволять себе жить, чувствовать момент и проживать его по полной", - поделилась артистка.

Светлицкая отметила, что в такие моменты даже несколько слов близкого человека могут стать важной эмоциональной опорой. Поддержка помогает почувствовать уверенность и не позволить волнению одержать верх перед ответственным выступлением.

"Его поддержка была для меня очень важна. Когда волнуешься перед таким ответственным выступлением, иногда достаточно нескольких простых слов от близкого человека, чтобы вернуться к себе и почувствовать опору", - рассказала Елена.

Елена Светлицкая и Тарас Цымбалюк на "Голосі країни" (фото: пресс-служба)

Что известно о романе Светлицкой и Цымбалюка

В начале 2025 года Елена рассталась с мужем Николаем Светлицким после десяти лет брака и рождения двух дочерей.

Уже весной того же года начали распространяться слухи о ее романе с Тарасом Цымбалюком. Тогда актриса уверяла, что их связывают дружеские отношения, хотя они часто проводили время вместе и делились общими моментами в соцсетях.

В начале 2026 года интерес к личной жизни артистов усилился после финала "Холостяка-14". Поклонники обращали внимание на общие появления Светлицкой и Цымбалюка, а их видео и сообщения только подогревали предположение о романе.

В мае 2026 года в интервью РБК-Украина Елена рассказала, что знает немало тайн Тараса и назвала их "близкими друзьями".

Однако в августе 2026 года Цымбалюк привлек внимание к их отношениям особенно романтичной корреспонденцией. Актер опубликовал видеонарезку с общими моментами, в которой показал не официальные выходы на публику, а личные эпизоды их жизни.

На кадрах Елена и Тарас отдыхают у бассейна на фоне заснеженных гор, целуются в автомобиле, обнимаются у замерзшего озера и проводят время в самолете. Также они шутят перед зеркалом в гримерке, прыгают на кровати и наслаждаются обществом друг друга.

Видео актер подписал коротко, но красноречиво: "Люблю тебя".