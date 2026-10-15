Победители "Голосу країни": где сейчас Иван Ганзера, Павел Табаков и другие звезды первых шести сезонов

Иван Ганзера

Иван Ганзер стал первым победителем "Голосу країни" в 2011 году. Он выступал в команде Дианы Арбениной и привлек зрителей сильным голосом и искренним исполнением песен. После финала певец продолжил музыкальную карьеру, записывал композиции и выступал на концертах.

Впоследствии Иван избрал менее публичный образ жизни. Он обосновался в Коростене Житомирской области, работает в местном Дворце культуры, занимается музыкой и имеет собственную студию. Также певец выступает перед украинскими военными.

Иван Ганзера с женой (фото: instagram.com/ivanganzera)

Павел Табаков

Павел Табаков победил во втором сезоне "Голосу країни" в 2012 году. Его наставником был Александр Пономарев. Победа дала певцу возможность развивать сольную карьеру, записывать песни и выступать перед широкой аудиторией.

Однако дальнейший путь артиста был непростым. Перед полномасштабным вторжением России Павел столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем и проходил лечение в Польше. После выздоровления он вернулся к музыке.

Табаков продолжает выступать и работать над творческими проектами. Его история стала примером того, как после сложного периода можно возвращаться в профессиональную деятельность. В то же время его путь после шоу не ограничивается одной победой: певец продолжает развивать музыкальную карьеру.

Павел Табаков (фото: instagram.com/tabakov_official)

Анна Ходоровская

В 2013 году победительницей третьего сезона стала Анна Ходоровская из команды Александра Пономарева. Во время участия в шоу она запомнилась вокальными способностями и эмоциональным исполнением композиций. После финала артистка продолжила работать с музыкой, но со временем сменила сценическое имя и творческое направление.

В настоящее время певица известна под именем Anna Manie. Она работает в жанрах R&B и соул, выпускает авторские композиции и занимается вокальным коучингом. В 2026 году артистка представила трек "love love love".

В отличие от образа, с которым его запомнили зрители талант-шоу, нынешнее творчество Ходоровской связано с поиском собственного звучания. Она продолжает развиваться как исполнительница и работает над музыкой, ориентированной на современную аудиторию.

Анна Ходоровская (фото: instagram.com/anna_manie_singer)

Игорь Грохоцкий

Четвертый сезон "Голосу країни" завершился победой Игоря Грохоцкого в 2014 году. Он выступал в команде Святослава Вакарчука. До участия в шоу Игорь занимался футболом, поэтому его история стала примером смены профессионального пути: после успеха на телевидении он сосредоточился на музыке.

После финала Грохоцкий работал над авторскими песнями и развивал музыкальную карьеру. В то же время, в последние годы он значительно реже появляется в украинском медиапространстве. В 2024 году певец давал интервью украинскому телеканалу в Канаде, где говорил о музыке, футболе и собственном профессиональном опыте.

Игорь Грохоцкий (фото: instagram.com/grohotsky)

Антон Копытин

В 2015 году пятый сезон "Голосу країни" выиграл Антон Копытин из команды Тины Кароль. Певец из Донецка запомнился зрителям не только выступлениями, но и личной историей. После победы он получил квартиру в Киеве, продолжил концертную деятельность и выпускал новые песни.

Впоследствии Копытин приобщался к другим музыкальным проектам. Он сотрудничал с Арсеном Мирзояном и Аркадием Войтюком в постановке мюзикла "Нотр-Дам де Пари", а также был вокалистом шоу "Танці з зірками".

После начала полномасштабного вторжения Антон вместе с семьей уехал в США и поселился в Сиэтле. Его активность в соцсетях ограничена, а подробностей о новых творческих планах вообще нет.

Антон Копытин (фото: instagram.com/antonkopytin_singer)

Виталина Мусиенко

Шестой сезон "Голосу країни" в 2016 году выиграла Виталина Мусиенко из команды Святослава Вакарчука. На момент победы ей было 18 лет. В суперфинале она завоевала зрителей благодаря вокалу и эмоциональным выступлениям.

После победы Виталина получила возможность записать свою песню и снять клип, а также квартиру в Киеве. Однако в отличие от многих участников талант-шоу она не стала регулярно выпускать новые релизы и поддерживать постоянное присутствие в медиа.

После начала полномасштабной войны в соцсетях появлялись ее фотографии из Италии и Таллина. В последние годы в открытых источниках мало подтвержденной информации о ее новых музыкальных работах и регулярных выступлениях.