Плаксивая Мирта из "Гарри Поттера": как сейчас выглядит актриса, которая в 37 сыграла 13-летнюю девочку

Как взрослая актриса стала школьницей Хогвартса

Ширли Гендерсон родилась в Шотландии и еще в начале карьеры обратила на себя внимание режиссеров недюжинной внешностью, невысоким ростом и молодым голосом. Именно эти особенности позволяли ей дольше многих коллег играть героинь, значительно моложе себя.

В 2002 году она впервые появилась в роли Плаксивой Мирты в фильме "Гарри Поттер и Тайная комната". На тот момент актрисе было 37 лет, хотя ее героиня по сюжету навсегда осталась 14-летней ученицей Хогвартса.

Плаксивая Мирта - персонаж, которого сыграла Ширли Гендерсон (коллаж: Styler)

Плаксивая Мирта - призрак ученицы, которая погибла в Хогвартсе в 14-летнем возрасте и после смерти осталась бродить по замку. Учитывая, что героиня не взрослеет, создателям экранизации требовалась актриса, способная убедительно передать образ подростка. Молодой голос, мимика и внешность Ширли сделали ее выбор почти безупречным.

После успеха "Тайной комнаты" она вернулась к роли Мирты в ленте "Гарри Поттер и кубок огня", окончательно закрепив за собой статус одной из известнейших второстепенных героинь франшизы.



Как сейчас живет Ширли Гендерсон

Популярность "Гарри Поттера" не сделала Ширли Гендерсоном заложницей одного образа. Она и дальше активно снималась в британских и голливудских проектах, легко переходя от комедий к драмам.

Зрители могли видеть ее в фильмах "Бриджит Джонс: Границы разумного", "Мария-Антуанетта" Софии Копполы, "Окджа", а также во втором сезоне популярного британского сериала "Счастливая долина", где она сыграла роль Фрэнсиса Драммонда.

Не все знают, что актриса присоединилась и к вселенной "Звездных войн". Именно ее голос получил харизматичный механик Бабу Фрик в ленте "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение". Позже Гендерсон озвучила и других анзеланцев в третьем сезоне сериала "Мандалорец".

Ширли не перестала сниматься и после 60-летия. В 2025 году она снова вернулась к роли Джуд в фильме "Бриджит Джонс: Без сознания от парня", а также работает над новыми проектами, среди которых полнометражная лента "Мандалорец и Грогу", где она снова озвучивает персонажей расы анзеланцев.

Ширли Гендерсон - как актриса выглядит сегодня (скриншот)

Сегодня актриса редко рассказывает о личной жизни, не ведет социальных сетей и не стремится к постоянному вниманию прессы. В то же время она остается востребованной в профессии, а для миллионов зрителей будет навсегда ассоциироваться с Плаксивой Миртой - привидением, которое стало одним из самых ярких персонажей вселенной "Гарри Поттера".