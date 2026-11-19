Почему Елена Мозговая больше не приглашает Софию Ротару

Во время интервью Елену Мозговую спросили, пыталась ли она пригласить Софию Ротару на свои концерты, ведь в последние годы певица не выступает на сцене.

Мозговая вспомнила, что после смерти своего отца, известного композитора Николая Мозгового, хотела пригласить артистку на концерт его памяти. Она связалась с сыном Ротару Русланом Евдокименко, но получила отказ.

"Я приглашала ее один раз, когда только папа умер, на концерт памяти папы. И я разговаривала с Русланом, ну, с ее сыном, но они как-то так красиво отказали", - рассказала Елена.

После этого разговора Мозговая больше не пыталась пригласить Ротару на свои музыкальные мероприятия.

"Ну, я же Дон Корлеоне, два раза не просит, поэтому я не просила во второй раз", - отметила она.

Что известно о Софии Ротару сейчас

После начала полномасштабного вторжения София Ротару отошла от концертной деятельности и стала значительно реже появляться на публике. При этом иногда публикует посты в социальных сетях.

София Ротару (Instagram/sofiarotaru.official)

Ранее сестра певицы Аурика Ротару рассказывала, что София Михайловна находится в Украине и живет в своем доме под Киевом.

Сама певица пока не объявляла о планах вернуться к концертной деятельности.