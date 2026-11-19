Продюсер Елена Мозговая рассказала, почему больше не приглашает Софию Ротару на концерты
Продюсерка Елена Мозговая рассказала, почему больше не обращается к Софии Ротару с предложениями выступить. Она вспомнила ситуацию, которая произошла во время подготовки концерта памяти ее отца, композитора Николая Мозгового.
Об этом пишет Styler со ссылкой на интервью Елены Мозговой для проекта "Наодинці з Гламуром".
Почему Елена Мозговая больше не приглашает Софию Ротару
Во время интервью Елену Мозговую спросили, пыталась ли она пригласить Софию Ротару на свои концерты, ведь в последние годы певица не выступает на сцене.
Мозговая вспомнила, что после смерти своего отца, известного композитора Николая Мозгового, хотела пригласить артистку на концерт его памяти. Она связалась с сыном Ротару Русланом Евдокименко, но получила отказ.
"Я приглашала ее один раз, когда только папа умер, на концерт памяти папы. И я разговаривала с Русланом, ну, с ее сыном, но они как-то так красиво отказали", - рассказала Елена.
После этого разговора Мозговая больше не пыталась пригласить Ротару на свои музыкальные мероприятия.
"Ну, я же Дон Корлеоне, два раза не просит, поэтому я не просила во второй раз", - отметила она.
Что известно о Софии Ротару сейчас
После начала полномасштабного вторжения София Ротару отошла от концертной деятельности и стала значительно реже появляться на публике. При этом иногда публикует посты в социальных сетях.
Ранее сестра певицы Аурика Ротару рассказывала, что София Михайловна находится в Украине и живет в своем доме под Киевом.
Сама певица пока не объявляла о планах вернуться к концертной деятельности.
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