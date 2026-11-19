Чому Олена Мозгова більше не запрошує Софію Ротару

Під час інтерв'ю Олену Мозгову запитали, чи намагалася вона запросити Софію Ротару на свої концерти, адже останніми роками співачка не виступає на сцені.

Мозгова пригадала, що після смерті свого батька, відомого композитора Миколи Мозгового, хотіла запросити артистку на концерт його пам'яті. Вона зв'язалася із сином Ротару Русланом Євдокименком, але отримала відмову.

"Я запрошувала один раз її, коли тільки тато помер, на концерт пам'яті тата. І я розмовляла з Русланом, ну, з її сином, але вони якось так красиво відмовили", - розповіла Олена.

Після цієї розмови Мозгова більше не намагалася запросити Ротару на свої музичні заходи.

"Ну, я ж Дон Корлеоне, два рази не просить, тому я не просила вдруге", - зазначила вона.

Що відомо про Софію Ротару зараз

Після початку повномасштабного вторгнення Софія Ротару відійшла від концертної діяльності та стала значно рідше з'являтися на публіці. Водночас іноді публікує дописи в соціальних мережах.

Софія Ротару (Instagram/sofiarotaru.official)

Раніше сестра співачки Ауріка Ротару розповідала, що Софія Михайлівна перебуває в Україні та мешкає у своєму будинку під Києвом.

Сама співачка поки не оголошувала про плани повернутися до концертної діяльності.