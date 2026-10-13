"Топ-модель по-українськи": где сейчас Самвел, Кутишевская, Мальвина и Брик (фото)

Самвел Туманян

Самвел Туманян победил в первом сезоне "Топ-модель по-українськи" в 2017 году. Он стал первым мужчиной, одержавшим победу в украинской версии модельного реалити.

После шоу Самвел продолжил модельную карьеру. В частности, в 2018 году он рассказывал о работе в Шанхае, куда отправился по модельному контракту. Также мужчина интересовался музыкой и планировал развиваться по этому направлению.

В личной жизни Туманяна произошли важные перемены. В мае 2025 года он в первый раз стал отцом. У модели и их жены Анастасии родился сын Роберт.

Самвел Туманян с супругой Анастасией и сыном Робертом (фото: instagram.com/samvel_official)

Яна Кутишевская

Яна Кутишевская победила во втором сезоне "Топ-модель по-українськи", финал которого состоялся в 2018 году. После победы она переехала из Подольска в Киев и продолжила строить модельную карьеру. Тогда Яна работала на съемках, посещала кастинги и даже побывала в Нью-Йорке вместе с ведущей проекта Аллой Костромичевой.

Впоследствии Кутишевская сменила профессиональное направление и начала работать с искусственным интеллектом. Теперь она создает цифровые модели и AI-инфлюэнсеров, а также предлагает учебные материалы для тех, кто хочет освоить это направление.

С начала полномасштабного вторжения девушка проживает в России и никак не комментирует войну.

Яна Кутишевская (фото: instagram.com/izi.pryot)

Мальвина Чукля

Мальвина Чукля стала победительницей третьего сезона "Топ-модель по-українськи". В момент участия в шоу она воспитывала маленького сына и находилась в декрете.

После проекта Мальвина продолжила интересоваться модой и развивать свой стиль. В сентябре 2020 года она приняла участие в телепроекте "Богиня шопінгу", где смогла продемонстрировать свои знания модных тенденций.

Сейчас Чукля проживает в Черновцах и ведет блог в Instagram, где делится контентом о моде и лайфстайле.

Мальвина Чукля (фото: instagram.com/malvina_chuklia)

Татьяна Брык

Татьяна Брик победила в "Супер Топ-модели по-українськи" в 2020 году. До этого она уже имела опыт работы с моделью и участвовала в предыдущих сезонах проекта.

Татьяна Брик, в отличие от сосредоточившихся на новых сферах участниц, объединяет несколько направлений деятельности. Моделинг остался важной частью ее профессиональной жизни. Татьяна работала по международным контрактам, а по возвращении в Украину попробовала себя и в других сферах. В 2021 году она рассказывала, что работала младшей медицинской сестрой в больнице, а затем присоединилась к проведению ПЦР-тестов.

В 2026 году Брик также появилась во втором сезоне шоу "Зрадники" на SWEET.TV. Сейчас Татьяна работает моделью, продолжает развиваться в косметологии и ведет личный блог в Instagram.