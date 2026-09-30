Три года пели вместе: Марта Адамчук объяснила, почему не хочет осуждать Потапа и Каменских

Что Марта Адамчук сказала о Потапе и Насте Каменской

Адамчук работала с Потапом и Каменских в течение трех лет. Она была их бэк-вокалисткой, ездила вместе с артистами на гастроли и много времени проводила с ними вне сцены.

По словам Марты, именно поэтому нынешняя ситуация вокруг бывших коллег затрагивает ее лично. Она пытается понять их поступки и предполагает, что длительное пребывание вне Украины могло повлиять на то, насколько они чувствуют изменения, которые произошли в украинском обществе.

Певица также обратила внимание, что отдельные высказывания Потапа и Каменских использовали российские медиа. В то же время Марта подчеркнула, что не хочет осуждать бывших коллег.

"Хотя мне очень болит, потому что я знаю, что Леша мог бы быть очень полезным здесь", - сказала Адамчук.

По ее мнению, Потап мог использовать свои организаторские способности для помощи Украине и военным - например, выступать перед защитниками или приобщаться к обеспечению фронта автомобилями. Это видение самой певицы.

Почему Адамчук считает, что Потап перестал чувствовать аудиторию

Марта напомнила, что раньше Потап хорошо понимал настроения аудитории и чувствовал, что может заинтересовать слушателей. Однако в ходе полномасштабной войны ситуация изменилась.

В качестве примера она привела песню Потапа о волонтерах, которую он выпустил в 2023 году и которая вызвала негативную реакцию части аудитории.

Адамчук считает, что современный украинский шоу-бизнес сильно изменился, а вместе с ним изменился запрос слушателей. По ее мнению, сейчас особое значение приобрели искренность артиста и понимание того, что переживают украинцы.

Певица добавила, что сама почувствовала эту разницу после длительных гастролей за границей. По ее словам, даже читая те же новости из другой страны, человек может воспринимать украинские реалии иначе.

Какими были отношения Марты Адамчук с Настей Каменских

Отдельно Адамчук вспомнила период работы с Каменскими. В команду она попала еще студенткой, когда Потап и Настя решили выступать полностью вживую и искали бэк-вокалистку.

Музыканты из команды предложили кандидатуру Марты. Во время прослушивания она спела вместе с Настей, и их голоса хорошо соединились.

По словам певицы, с Каменских у нее сложились теплые отношения. Через постоянные гастроли они проводили вместе по нескольку месяцев и некоторое время были очень близки.

Когда Марта решила покинуть команду и развивать сольную карьеру, Настя отнеслась к этому с пониманием. Адамчук вспоминает, что Каменских не хотела терять бэк-вокалистку, однако не стала ее останавливать.

Потап хотел стать продюсером Адамчук

В интервью Марта открыла еще одну деталь их совместной работы. По ее словам, в свое время Потап предложил ей попробовать сотрудничество в формате "продюсер - артистка".

Идея не дошла до полноценного проекта. После продолжительных гастролей Потап начал работать над дуэтом "Время и Стекло", который стал для него приоритетным, а Адамчук продолжила работать бэк-вокалисткой.

Впоследствии Марта решила строить свою карьеру без продюсера. Сейчас она продолжает сольное творчество и остается участницей "Женского квартала".