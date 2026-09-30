Три роки співали разом: Марта Адамчук пояснила, чому не хоче засуджувати Потапа й Каменських

Що Марта Адамчук сказала про Потапа і Настю Каменських

Адамчук працювала з Потапом і Каменських протягом трьох років. Вона була їхньою бек-вокалісткою, їздила разом з артистами на гастролі та багато часу проводила з ними поза сценою.

За словами Марти, саме тому нинішня ситуація навколо колишніх колег зачіпає її особисто. Вона намагається зрозуміти їхні вчинки та припускає, що тривале перебування за межами України могло вплинути на те, наскільки вони відчувають зміни, які відбулися в українському суспільстві.

Співачка також звернула увагу на те, що окремі висловлювання Потапа та Каменських використовували російські медіа. Водночас Марта наголосила, що не хоче засуджувати колишніх колег.

"Хоча мені дуже болить, бо я знаю, що Льоша міг би бути дуже корисним тут", - сказала Адамчук.

На її думку, Потап міг би використовувати свої організаторські здібності для допомоги Україні та військовим - наприклад, виступати перед захисниками або долучатися до забезпечення фронту автомобілями. Це бачення самої співачки.

Чому Адамчук вважає, що Потап перестав відчувати аудиторію

Марта пригадала, що раніше Потап добре розумів настрої аудиторії та відчував, що може зацікавити слухачів. Однак під час повномасштабної війни ситуація змінилася.

Як приклад вона навела пісню Потапа про волонтерів, яку він випустив у 2023 році та яка спричинила негативну реакцію частини аудиторії.

Адамчук вважає, що сучасний український шоу-бізнес сильно змінився, а разом із ним змінився і запит слухачів. На її думку, зараз особливого значення набули щирість артиста та розуміння того, що переживають українці.

Співачка додала, що сама відчула цю різницю після тривалих гастролей за кордоном. За її словами, навіть читаючи ті самі новини з іншої країни, людина може сприймати українські реалії інакше.

Якими були стосунки Марти Адамчук із Настею Каменських

Окремо Адамчук згадала період роботи з Каменських. До команди вона потрапила ще студенткою, коли Потап і Настя вирішили виступати повністю наживо та шукали бек-вокалістку.

Музиканти з команди запропонували кандидатуру Марти. Під час прослуховування вона заспівала разом із Настею, і їхні голоси добре поєдналися.

За словами співачки, з Каменських у неї склалися теплі стосунки. Через постійні гастролі вони проводили разом по кілька місяців і певний час були дуже близькими.

Коли Марта вирішила залишити команду та розвивати сольну кар'єру, Настя поставилася до цього з розумінням. Адамчук згадує, що Каменських не хотіла втрачати бек-вокалістку, однак не стала її зупиняти.

Потап хотів стати продюсером Адамчук

В інтерв'ю Марта розкрила ще одну деталь їхньої спільної роботи. За її словами, свого часу Потап запропонував їй спробувати співпрацю у форматі "продюсер - артистка".

Ідея не дійшла до повноцінного проєкту. Після тривалих гастролей Потап почав працювати над дуетом "Время и Стекло", який став для нього пріоритетним, а Адамчук продовжила працювати бек-вокалісткою.

Згодом Марта вирішила будувати власну кар'єру без продюсера. Нині вона продовжує сольну творчість та залишається учасницею "Жіночого кварталу".