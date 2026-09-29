Беременная Ирина Федишин провела гендер-пати: кого ждет певица (видео)

Федишин показала видео с гендер-пати

"Это Божье благословение. Счастливы безгранично и благодарим Бога за этот подарок", - написала артистка в подписи к видео.

На кадрах она вместе с мужем и сыновьями Юрием и Олегом стоит возле белых баллонов с надписью "Boy or Girl".

Семья вместе считает: "3, 2, 1", после чего из баллонов вырывается розовый дым. Так Федишин и его близкие узнали, что третий ребенок - это девочка.

"Девочка, ура!" - радостно восклицает артистка.

Как известно, сейчас певица находится на 33-й неделе беременности - на восьмом месяце. То есть долгожданное пополнение в семье должно состояться уже в конце октября - начале ноября.

Когда Федишин сообщила о беременности

О третьей беременности Ирина Федишин объявила 19 августа. Певица опубликовала видео, на котором сначала появилась в белом кружевном платье с букетом цветов.

Впоследствии артистка повернулась боком к камере и продемонстрировала округлый живот, таким образом подтвердив, что они с мужем Виталием Човником ждут ребенка.

"Время открыть наш секрет. Скоро наша семья станет больше. Не верится, что я проживаю такие особенные и счастливые моменты уже в третий раз в своей жизни", - написала Федишин.

Что раньше певица говорила о пополнении

Ирина Федишин и ее муж и продюсер Виталий вместе уже 20 лет - они воспитывают двух сыновей - 15-летнего Юрия и 11-летнего Олега.

Еще в апреле 2026 года в интервью певица рассказывала о желании мужчины иметь еще одного ребенка. Тогда она говорила, что он особенно мечтает о дочери.

"Он очень хочет доченьку. Что ж, поживем - увидим", - интриговала тогда артистка.