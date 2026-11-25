Константин Войтенко - Паша

В сериале Войтенко сыграл молодого микробиолога, строящего отношения с эффектной блондинкой Катей. Именно разница в характерах, профессиях и интересах героев часто становилась поводом к забавным ситуациям.

После завершения ситкома Константин продолжил сниматься в украинских сериалах, среди которых "Будиночок на щастя". В 2021 году он также принял участие в шоу "Танці з зірками".

Константин Войтенко с супругой (фото: instagram.com/konstantin.voytenko)

Алена Алимова - Катя

Героиня Алимовой работала мастером маникюра, обожала своего парня и нередко удивляла его своей логикой. Вместе с Войтенко актриса создала одну из самых узнаваемых пар сериала.

Алена переехала за границу. В декабре 2025 стало известно, что она впервые стала мамой. Помимо актерской деятельности и режиссуры, Алимова занимается йогой, стала инструктором и создает контент с помощью искусственного интеллекта.

Андрей Пономаренко - Тарас

Тарас, которому приходилось искать компромисс между женой и мамой, стал одним из самых колоритных персонажей ситкома. Его семейные приключения особенно хорошо знакомы тем, кто хотя бы раз жил под одной крышей с родителями после свадьбы.

Пономаренко не слишком активно ведет публичную жизнь, редко дает интервью и не афиширует личные дела. В то же время актер не покинул профессию. В частности, в 2024 году на экраны вышел сериал "Просто Надія" с его участием.

Андрей Пономаренко в спектакле "Смерть комівояжера" (фото: instagram.com/andrey_ponomareko)

Ирина Андреева - Оксана

Жену Тараса сыграла Ирина Андреева. Ее героиня пыталась отстоять собственное место в семье, сохранить отношения с мужем и найти общий язык со свекровью.

В последние годы актриса гораздо реже появляется на телеэкранах и почти не ведет социальные сети. Известно, что она воспитывает сына. Среди ее киноработ после ситкома - комедия "Сусідка", которая вышла в 2022 году.

Ирина Андреева (фото: instagram.com/serhii_storozhuk)

Татьяна Зиновенко - Наталья Богдановна

Без Натальи Богдановны сложно представить историю Тараса и Оксаны. Заботливая, но чрезмерно требовательная мама, всегда знавшая, что лучше для ее сына, стала одним из самых ярких персонажей проекта.

После начала полномасштабной войны Зиновенко вместе с мужем переехала в Данию. Супруги продолжили заниматься театром, представили спектакль "Спецоперація" и организовывали благотворительные выступления в поддержку Украины.

Татьяна Зиновенко и Анатолий Зиновенко (фото:facebook.com/tatziniya)

Алексей Тритенко - Андрей

Тритенко сыграл мужа, который вместе с женой Мариной овладевал всеми тонкостями отцовства. Недосыпание, домашние обязанности и воспитание ребенка стали основой многих комедийных эпизодов с его участием.

За пределами ситкома актер запомнился зрителям ролями в фильмах "Крути 1918" и "Чорний ворон". Одной из последних работ был фильм "Довженко. Перший погляд". После начала полномасштабного вторжения Тритенко принял участие в защите Украины. За военную службу его отметили нагрудным знаком "Золотий хрест".

Алексей Тритенко (фото: instagram.com/alexey_tritenko)

Екатерина Колесник - Марина

Колесник сыграла молодую маму, которая вместе с мужем Андреем приспосабливалась к новой жизни после рождения ребенка. Их экранная история была полна бытовых недоразумений и знакомых многим родителям ситуаций.

Любопытно, что Екатерина работала над сериалом не только перед камерой. Она также занималась написанием сценариев, а в 2022 году стала шоуранершей продолжения проекта "Коли ми вдома. Разом до перемоги". Личная жизнь актриса практически не афиширует и социальные сети не ведет.

Екатерина Колесник в сериале "Когда мы дома. Вместе к победе" (скриншот)

Кирилл Бин - Олег

В ситкоме Бин превратился в тренера женской баскетбольной команды. Его герой вместе с женой Настей демонстрировал, как меняются отношения супругов после многих лет совместной жизни.

Кирилл продолжил работать в Украине, уделяя значительное внимание режиссуре. Он работал над фильмом "Герої" и сериалом "Притулок. 8 історій", а также стал продюсером программы "Ранок Вдома" на телеканале "Дім".

Кирилл Бин с супругой (фото: instagram.com/kyrylobin)

Екатерина Кистень - Настя

Экранную жену Олега сыграла Екатерина Кистень. Актрисе удалось передать особую динамику отношений супругов, которые хорошо знают привычки друг друга, но все равно находят поводы для споров.

Костен также известен благодаря ролям в сериалах "Слуга народу", "Папік" и фильме "Мої думки тихі". Кроме работы в кино, большую часть своей профессиональной деятельности она посвятила театру.

Екатерина Кистень (фото: instagram.com/ekaterynakisten)

Станислав Боклан - Григорий

Бывший военный Григорий со своими принципами, специфическим чувством юмора и особым отношением к семейным делам стал одним из самых любимых героев ситкома.

После "Коли ми вдома" популярность Боклана только возросла. Он сыграл главную роль в сериале "Папік", снимался в "Слузі народу" и продолжил работу в украинском кино. Сейчас актер работает над фильмом "Дні нашого життя", который выйдет в прокат в 2028 году.

Станислав Боклан в фильме "Потяг "Червона рута" (скриншот)

Татьяна Шелига - Надежда

Супругу Григория сыграла заслуженная артистка Украины Татьяна Шелига. Ее героиня умела найти подход к непростому характеру мужчины, а их диалоги были отдельным украшением сериала.

Татьяна Шелига скончалась 3 июля 2025 года в возрасте 76 лет после продолжительных проблем со здоровьем. За свою многолетнюю карьеру она сыграла десятки ролей в театре, кино и телевизионных проектах.