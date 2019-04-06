Ані Лорак похвалилася черговою нагородою в РФ: у мережі розгорівся скандал

Ані Лорак, яка давно переїхала на ПМЖ в Росію, обурила фанатів черговою перемогою в музичній премії "Жара Music Awards". Опальна українська співачка розжилася статуеткою за найкраще шоу. Скандальна артистка похвалилася черговою перемогою в своєму Instagram.

"Шоу "Діва" отримує нагороду, як найкраще шоу 7-ий раз! Дякую моїй найкращій команді! Геніальному режисерові Олег Бондарчуку і моїй міжнародній команді. Шоу "Діва" – ода жінці! Це те, що залишається з тобою назавжди. Спасибі премії "Жара" – написала вона.

Лорак отримала нагороду в Москві і потрапила в скандал (фото: instagram.com/anilorak)

Шанувальники Ані Лорак порахували нагороду заслуженою, однак деякі передплатники висловили своє невдоволення:

Ви ж з України, чому там нагороди не збираєте???

Вас ще українського громадянства не позбавили???

Обличчя взагалі силіконове, кошмар.

Я вважаю, що ви як українська артистка, повинні хоча б зрідка давати концерти на своїй батьківщині. А то, розумієш, в Росії у вас ледь не в кожному місті концерт, а тут – новорічні шоу для Інтера.

Не повертайтеся до нас більше.

А Лобода і Седокова де?? Не наплясали перед вбивцями?

Крім Ані Лорак, на музичній премії нагородами відзначили й інших виконавців. Так, нагороду отримали Діма Білан, Сергій Лазарєв, Ольга Бузова, Єгор Крид та інші артисти.

Переможці музичної премії "Спека Music Awards" (фото: instagram.com/zharatv)

Нагадаємо, що раніше Ані Лорак оголосила про початок нового життя.

Також ми писали, що розкрита таємниця стосунків Ані Лорак та Лазарєва.