Ані Лорак похвалилася черговою нагородою в РФ: у мережі розгорівся скандал

Ані Лорак зганьбилася перед українцями новою премією
Ані Лорак, яка давно переїхала на ПМЖ в Росію, обурила фанатів черговою перемогою в музичній премії "Жара Music Awards". Опальна українська співачка розжилася статуеткою за найкраще шоу. Скандальна артистка похвалилася черговою перемогою в своєму Instagram.
"Шоу "Діва" отримує нагороду, як найкраще шоу 7-ий раз! Дякую моїй найкращій команді! Геніальному режисерові Олег Бондарчуку і моїй міжнародній команді. Шоу "Діва" – ода жінці! Це те, що залишається з тобою назавжди. Спасибі премії "Жара" – написала вона.
Лорак отримала нагороду в Москві і потрапила в скандал (фото: instagram.com/anilorak)
Шанувальники Ані Лорак порахували нагороду заслуженою, однак деякі передплатники висловили своє невдоволення:
Крім Ані Лорак, на музичній премії нагородами відзначили й інших виконавців. Так, нагороду отримали Діма Білан, Сергій Лазарєв, Ольга Бузова, Єгор Крид та інші артисти.
Переможці музичної премії "Спека Music Awards" (фото: instagram.com/zharatv)
Нагадаємо, що раніше Ані Лорак оголосила про початок нового життя.
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