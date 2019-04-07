Ані Лорак терміново покинула Росію: що сталося

Ані Лорак терміново покинула Росію (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак полетіла в Америку на побачення, вважають в мережі

Ані Лорак, яка днями отримала вже сьому поспіль статуетку за краще шоу, терміново покинула Росію. На думку шанувальників артистки, вона вирушила до США не просто так, а на побачення. На чому фанати засновують свої здогади поки не ясно. Відомо тільки, що концертів в Америці у артистки не заплановано. Свою думку про зовнішність артистки і мету візиту найпопулярного міста світу фанати написали під знімком виконавиці в Instagram.

Ані Лорак терміново покинула Росію (фото: instagram.com/anilorak)

Відома українська артистка Ані Лорак 7 квітня вирушила в Нью-Йорк, буквально через 2 дні після отримання премії "Жара Music Awards" у номінації "найкраще шоу". Наступний концерт Лорак запланований на 26 квітня, так що у виконавиці є практично 3 тижні, щоб присвятити їх особистому життю і відпочинку. Фанати вважають, що артистка вибрала Нью-Йорк навмисно і що планує там зустрітися з вірогідним коханим:

Чому з Росії поїхали???

Відпочиваєте)) Я теж дуже люблю це місто, там дуже красиво. Я думаю, якщо це романтична поїздка, то це ідеальне місце.

Кароліна, а хто вас фотографує??? Лазарєв??

Я від бабусі пішов і від дідуся пішов?) коли плануєте повертатися хоча б у РФ?? Уфа чекає!!

Ммм... побачення?)))

Деякі розкритикували образ артистки, а також той факт, що вона давно не з'являється в Україні.

Ані Лорак терміново покинула Росію (фото: instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, що раніше Ані Лорак нарвалася на жорстку критику.

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