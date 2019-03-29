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Шлюб з розрахунку: Меган Маркл знову в центрі скандалу

STYLERПерсони    29.03.2019 - 21:11
Шлюб з розрахунку: Меган Маркл знову в центрі скандалу
Меган Маркл потрапила в новий скандал (колаж РБК-Україна)

Меган Маркл підозрюють у тому, що вона не любить принца Гаррі

Меган Маркл вийшла заміж за принца Гаррі за розрахунком. Про це заявив відомий ведучий телеканалу CNN Пірс Морган. На думку журналіста, через якийсь час Маркл ще покаже своє "справжнє обличчя".

Морган вважає відносини Меган і Гаррі "підробкою і твором мистецтва".

"Хоча деякі люди дійсно люблять її і закохуються в образ Меган... Але я бачу трохи більше. Вона використовувала людей на шляху до того, що зараз має... Звичайно, шлюб з представником королівської сім'ї - це вершина", - сказав журналіст.

Він зазначив також, що заради того, щоб почати відносини з Гаррі Маркл кинула свого бойфренда, на якого у неї, до речі, були дуже навіть серйозні наміри. Крім того Морган говорить, що в той момент, коли майбутня герцогиня Сасексская зустріла свого принца, вона позбулася відразу ж від всіх друзів і знайомих, які, на її думку, могли якимось чином негативно вплинути на її роман з Гаррі. Така поведінка, за словами журналіста, притаманне тільки підлим людям і так званим "соціальним альпіністам".

Шлюб з розрахунку: Меган Маркл знову в центрі скандалу

Меган Маркл потрапила в новий скандал (принц Гаррі і Меган Маркл, фото: instagram.com/kensingtonroyal)

"Подивимося, чим це закінчиться. Але, Гаррі, не приходь до мене плакати, коли ваш шлюб не вдасться", - заявив телеведучий, звертаючись до принца.

Нагадаємо, Принц Вільям може пропустити момент народження первістка в сім'ї принца Гаррі і герцогині Сассекской Меган Маркл.

Раніше ми повідомляли, що дитина Меган Маркл буде носити інше прізвище.

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