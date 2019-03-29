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Брак по расчету: Меган Маркл снова в центре скандала

STYLERПерсоны    29.03.2019 - 21:11
Брак по расчету: Меган Маркл снова в центре скандала
Меган Маркл попала в новый скандал (коллаж РБК-Украина)

Меган Маркл подозревают в том, что она не любит принца Гарри

Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри по расчету. Об этом заявил известный ведущий телеканала CNN Пирс Морган. По мнению журналиста, через какое-то время Маркл еще покажет свое "истинное лицо".

Морган считает отношения Меган и Гарри "подделкой и произведением искусства".

"Хотя некоторые люди действительно любят ее и влюбляются в образ Меган… Но я вижу немного больше. Она использовала людей на пути к тому, что сейчас имеет... Конечно, брак с представителем королевской семьи - это вершина", - сказал журналист.

Он отметил также, что ради того, чтобы начать отношения с Гарри Маркл бросила своего бойфренда, на которого у нее, к слову, были очень даже серьезные намерения. Кроме того Морган говорит, что в тот момент, когда будущая герцогиня Сасексская встретила своего принца, она избавилась сразу же от всех друзей и знакомых, которые, по ее мнению, могли каким-либо способом негативно повлиять на ее роман с Гарри. Такое поведение, по словам, журналиста, присуще только подлым людям и так называемым "социальным альпинистам".

Брак по расчету: Меган Маркл снова в центре скандала

Меган Маркл попала в новый скандал (принц Гарри и Меган Маркл, фото: instagram.com/kensingtonroyal)

"Посмотрим, чем это закончится. Но, Гарри, не приходи ко мне плакать, когда ваш брак не удастся", - заявил телеведущий, обращаясь к принцу.

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