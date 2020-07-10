Художниця ZINAIDA створила сценографію для кліпу ВВ з Ніною Матвієнко

Відома українська художниця ZINAIDA (раніше відома як Зінаїда Ліхачова) виступила сценографом і режисером нового кліпу "Купалочка" тандему ВВ&Божичі feat. Ніна Матвієнко.

Про це повідомила сама художниця на офіційному сайті.

Гурт "Воплі Відоплясова", Ніна Матвієнко feat. "Божичі" представили новий кліп "Купалочка"10 червня.

Як зазначають автори, пісня “Купалочка” є негласним гімном всеукраїнського музичного фестивалю “Країна Мрій”, яку вже 15 років у тандемі виконують славнозвісний гурт “ВВ” на чолі з Олегом Скрипкою та заслужена артистка України Ніна Матвієнко.

Першою поділилась своїми враженнями від роботи художниця ZINAIDA.

"Якщо ви ще не дивилися - зробіть це просто зараз! Напрочуд органічний симбіоз драйвового звуку від сучасного рок-гурту Олега Скрипки з вікославною спадщиною сакрального мелосу української народної музики від Ніни Матвієнко, Сусани Карпенко та "Божичів", - говорить вона.

Окремо також художниця-режисерка подякувала професійній команді, з якою їй довелось працювати:

"Я тішуся, що як художник та режисер кліпу стала учасником цього дива разом з моєю командою справжніх професіоналів: Сергієм Міхальчуком, Юрієм Радьковським і Вікторією Зубенко. Ми вклали у цей наш творчий виплід душу свою укупці з усіма своїми знаннями про незглибиму палітру барв і самобутню культурну естетику українських народних традицій та обрядів", - додала художниця.

Як директор кліпу, ZINAIDA зазначає, що напрочуд задоволена результатом праці та закликає всіх оцінити кліп "Купалочка": "Там усе справжнє, ліричне й потужне. Робота вдалася. Дивіться, слухайте, насолоджуйтесь!" - резюмує вона.

Нагадаємо, Zinaida - українська художниця, яка працює в суміжних медіа: відео-інсталяція, перформанс, кіно, декоративно-прикладне мистецтво.

Поєднуючи у своїй практиці перформанс, живопис, фотографію, скульптуру, відео та інші види прикладного мистецтва з народною творчістю, ZINAIDA створює масштабні інсталяції, що апелюють до соціокультурних універсалій і архетипів.

Як фасилітаторка брала участь у проєкті Marina Abramovich: In Residence (Kaldor Public Art Project, Австралія). З 2014 року є членкинею Національної спілки художників України.