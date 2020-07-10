Художница ZINAIDA создала сценографию для клипа ВВ с Ниной Матвиенко

Известная украинская художница ZINAIDA (ранее известная как Зинаида Лихачева) выступила сценографом и режиссером нового клипа "Купалочка" тандема ВВ&Божичи feat. Нина Матвиенко.

Об этом сообщила сама художница на официальном сайте.

Группа "Вопли Видоплясова", Нина Матвиенко feat. "Божичи" представили новый клип "Купалочка"10 июня.

Как отмечают авторы, песня “Купалочка” является негласным гимном всеукраинского музыкального фестиваля “Країна Мрій”, которую уже 15 лет в тандеме выполняют знаменитый группа “ВВ” во главе с Олегом Скрипкой и заслуженная артистка Украины Нина Матвиенко.

Первой поделилась своими впечатлениями от работы художница ZINAIDA.

"Если вы еще не смотрели - сделайте это прямо сейчас! Удивительно органичный симбиоз драйвового звука от современной рок-группы Олега Скрипки с величайшим наследием сакрального мелоса украинской народной музыки от Нины Матвиенко, Сусани Карпенко и "Божичей", - говорит она.

Отдельно также художница-режиссер поблагодарила профессиональной команде, с которой ей довелось работать:

"Я рад, что как художник и режиссер клипа стала участником этого чуда вместе с моей командой настоящих профессионалов: Сергеем Михальчуком, Юрием Радьковским и Викторией Зубенко. Мы вложили в этот наш творческий плод свою душу вместе со всеми своими знаниями о неимоверной палитре красок и самобытной культурной эстетике украинских народных традиций и обрядов", - добавила художница.

Как директор клипа, ZINAIDA отмечает, что на удивление довольна результатом труда и призывает всех оценить клип "Купалочка": "Там все настоящее, лирическое и мощное. Работа удалась. Смотрите, слушайте, наслаждайтесь!" - резюмирует она.

Напомним, Zinaida - украинская художница, которая работает в смежных медиа: видео-инсталляция, перформанс, кино, декоративно-прикладное искусство.

Сочетая в своей практике перформанс, живопись, фотографию, скульптуру, видео и другие виды прикладного искусства с народным творчеством, ZINAIDA создает масштабные инсталляции, которые апеллируют к социокультурным универсалиям и архетипам.

Как фасилитатор принимала участие в проекте Marina Абрамовича: In Residence (Kaldor Public Art Project, Австралия). С 2014 года является членом Национального союза художников Украины.