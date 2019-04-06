Гірше вона ще не виглядала: Лободу розкритикували за зміну іміджу (фото)

Лобода, на думку фанатів, показала не найкращий її образ
Лобода, яка нещодавно розлютила фанатів невдалим образом, продовжує накликати на себе хейтерів. Так, опальна українська співачка продемонструвала яскравий образ, який більшості фанатів здався малопривабливим, деякі зазначили, що це найгірший наряд Лободи за всю історію її кар'єри. Про це фанати написали під знімком артистки в Instagram.
Світлана Лобода продемонструвала ефектний образ в яскравій шубі червоного кольору, жовтому платті, з безліччю прикрас в золотому і срібному кольорах. Співачка доповнила свій образ незвичайними вузькими окулярами, а також яскравим мейкапом.
Лобода шокувала фанатів новим образом (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Шанувальники артистки здебільшого висловили обурення зовнішністю співачки. Деякі вважають, що у співачки немає смаку:
Відзначимо, що раніше Світлана Лобода віддавала перевагу стилю Casual.
Нагадаємо, що раніше фанати розкритикували зовнішній вигляд Лободи.
Також ми писали, що Лобода заплатила за свій головний хіт смішну суму.