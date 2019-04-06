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Хуже она еще не выглядела: Лободу раскритиковали за смену имиджа (фото)

STYLERПерсоны    06.04.2019 - 11:52
Хуже она еще не выглядела: Лободу раскритиковали за смену имиджа (фото)
Лобода шокировала фанатов новым образом (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода, по мнению фанатов, показала не лучший ее образ

Лобода, которая недавно взбесила фанатов безвкусным образом, продолжает навлекать на себя хейтеров. Так, опальная украинская певица продемонстрировала яркий образ, который большинству фанатов показался малопривлекательным, некоторые отметили, что это худший наряд Лободы за всю историю ее карьеры. Об этом фанаты написали под снимком артистки в Instagram.

Светлана Лобода продемонстрировала эффектный образ в яркой шубе красного цвета, желтом платье, со множеством украшений в золотом и серебряном оттенках. Певица дополнила свой образ необычными узкими очками, а также ярким мейкапом.

Хуже она еще не выглядела: Лободу раскритиковали за смену имиджа (фото)

Лобода шокировала фанатов новым образом (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Поклонники артистки по большей части выразили негодование внешностью певицы. Некоторые посчитали, что у певицы нет вкуса:

  • Вы стали выглядеть в последнее время очень дешево и вульгарно.
  • Зачем этот ширпотреб?? Берите пример с Тины Кароль – просто и без всего этого металлолома…
  • Бомжичка.
  • Какие уродские очки, ужас.
  • Безвкусица, вызывает только отвращение.
  • Сельский гламур.
  • Господи, хуже чем сейчас Света еще не выглядела(((

Отметим, что ранее Светлана Лобода отдавала предпочтение стилю Casual.

Напомним, что ранее фанаты раскритиковали внешний вид Лободы.

Также мы писали, что Лобода заплатила за свой главный хит смешную сумму.

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