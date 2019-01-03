"Треба думати": Бенюк дав важливу пораду українцям

Богдан Бенюк (фото: svoboda.org.ua)

Народний артист упевнений у тому, що 2019 рік стане вдалим для країни

Перед виборами президента 2019 року українці повинні не зважати на рейтинги кандидатів. Таку пораду дав відомий актор, Народний артист України Богдан Бенюк.

За його словами, увесь рік буде складним у політичному житті країни, тому усім нам треба проявити "максимум свідомості", а також не піддаватися на всілякі провокації та "негативні речі".

У коментарі From-UA він підкреслив, що майбутній гарант має обиратися не з огляду на "надуті рейтинги", а виходячи із його передвиборчої програми.

Богдан Бенюк (фото: facebook.com/sbhtheater)

У цілому ж, каже Бенюк, 2019 рік для українців буде позитивним.

"Рік буває добрим завжди, коли людина настроєна на позитив. Треба думати про світле і прекрасне, про свою духовність, і тоді все буде гаразд. Я - оптиміст і вірю у те, що якщо людина створює навколо себе позитивний світ, то цей світ, як дзеркало, відображає стан її душі", - зауважив актор.

Також Бенюк впевнений, що народ України "все ж таки проявить себе".

"Ми ж виховуємось вже більше 20 років, і як би ми не казали, що народ заслуговує те, що він обирає, але все одно я сподіваюсь, що й молодь себе проявить. Дуже важливо, щоб Україна зміцніла в політичному плані", - резюмував артист.

Нагадаємо, відома провісниця розповіла, що на виборах президента України в 2019 році переможе чесна людина, яка буде дотримуватися своїх обіцянок.

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