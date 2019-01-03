"Надо думать": Бенюк дал важный совет украинцам

Богдан Бенюк (фото: svoboda.org.ua)

Народный артист уверен в том, что 2019 год станет удачным для страны

Перед выборами президента 2019 года украинцы должны не обращать внимания на рейтинги кандидатов. Такой совет дал известный актер, Народный артист Украины Богдан Бенюк.

По его словам, весь год будет сложным в политической жизни страны, поэтому всем нам нужно проявить "максимум сознания", а также не поддаваться на всевозможные провокации и "негативные вещи".

В комментарии From-UA он подчеркнул, что будущий гарант должен избираться не с точки зрения "надутых рейтингов", а исходя из его предвыборной программы.

Богдан Бенюк (фото: facebook.com/sbhtheater)

В целом же, говорит Бенюк, 2019 год для украинцев будет положительным.

"Год бывает хорошим всегда, когда человек настроен на позитив. Надо думать о светлом и прекрасном, о своей духовности, и тогда все будет хорошо. Я - оптимист и верю в то, что если человек создает вокруг себя позитивный мир, то этот мир, как зеркало, отражает состояние ее души", - заметил актер.

Также Бенюк уверен, что народ Украины "все же проявит себя".

"Мы же воспитываемся уже больше 20 лет, и как бы мы не говорили, что народ заслуживает то, что он выбирает, но все равно я надеюсь, что и молодежь себя проявит. Очень важно, чтобы Украина окрепла в политическом плане", - резюмировал артист.

Напомним, известная предсказательница рассказала, что на выборах президента Украины в 2019 году победит честный человек, который будет придерживаться своих обещаний.

Также карпатская мольфарка и целительница Елена Стеценко рассказала, кто станет президентом Украины.