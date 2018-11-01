"Не все так у них безхмарно": відомий ведучий про канадську медицину

Володимир Остапчук (фото: прес-служба 1+1)

Володимир Остапчук поділився своїми спостереженнями стосовно якості медичних послуг у країні кленового листа

Відомий український актор і ведучий проекту "Інспектор. Міста" на телеканалі 1+1 Володимир Остапчук, який періодично живе в Канаді, розповів в інтерв'ю РБК-LITE про якість медицини в цій країні.

За його словами, рівень медичного обладнання в Канаді високий, але загальний рівень підготовки лікарів в Україні "теж варто відзначити".

"Коли дружина народжувала сина в Канаді, лікарі хвалили наших українських медиків. Тому що основне ведення вагітності було в Україні. Наші передали всі дані, що треба - пояснили, адже всі володіють англійською мовою. Тобто у нас є хороші фахівці, але часто вони виїжджають за кордон, прагнучи нормальної зарплати", - зазначив Остапчук.

Телеведучий говорить, що медицина в країні кленового листа просякнута бюрократією так само, як і в нашій країні.

"В Україні тільки впроваджується медична реформа, а в Канаді вона вже давно й успішно працює. Але це теж бюрократична система. Ось у нас можна зателефонувати лікарю або приїхати до будь-якої лікарні й тобі нададуть допомогу. У Канаді - ні. Потрібного лікаря деколи доводиться чекати місяцями. На це багато хто скаржиться. Тому не все так у них безхмарно", - резюмував Володимир.

Раніше Остапчук розповів, які міста варто відвідати кожному українцю і підкреслив, що в нас "дуже недооцінений внутрішній туризм".

Нагадаємо, що нещодавно шоумен Сергій Притула розповів, у чому основна ментальна різниця між українцями і росіянами.

Відео: РБК-Україна