"Не все так у них безоблачно": известный ведущий о канадской медицине

Владимир Остапчук (фото: пресс-служба 1+1)

Владимир Остапчук поделился своими наблюдениями по поводу качества медицинских услуг в стране кленового листа

Известный украинский актер и ведущий проекта "Інспектор. Міста" на телеканале 1+1 Владимир Остапчук, который периодически живет в Канаде, рассказал в интервью РБК-LITE о качестве медицины в этой стране.

По его словам, уровень медицинского оборудования в Канаде высок, но общий уровень подготовки врачей в Украине "тоже стоит отметить".

"Когда жена рожала сына в Канаде, врачи хвалили наших украинских медиков. Потому что основное ведение беременности было в Украине. Наши передали все данные, что надо - объяснили, ибо все владеют английским языком. То есть у нас есть хорошие специалисты, но часто они выезжают за границу, стремясь к нормальной зарплате", - отметил Остапчук.

Телеведущий говорит, что медицина в стране кленового листа пропитана бюрократией так же, как и в нашей стране.

"В Украине только внедряется медицинская реформа, а в Канаде она уже давно и успешно работает. Но это тоже бюрократическая система. Вот у нас можно позвонить врачу или приехать в любую больницу и тебе окажут помощь. В Канаде - нет. Нужного врача порой приходится ждать месяцами. На это многие жалуются. Поэтому не все так у них безоблачно", - резюмировал Владимир.

Ранее Остапчук рассказал, какие города стоит посетить каждому украинцу и подчеркнул, что у нас "очень недооценен внутренний туризм".

Напомним, что недавно шоумен Сергей Притула рассказал, в чем основная ментальная разница между украинцами и россиянами.

Видео: РБК-Украина