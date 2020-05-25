Олег Скрипка дав нове дихання культовій українській пісні

Засновник українського року, вокаліст, автор пісень, лідер гурту Воплі Відоплясова Олег Скрипка заспівав англійською та представив свій новий погляд на пісню "Два кольори".

"Два кольори" - культова українська пісня, яка була написана ще в 1964 році, в той же самий рік, коли народився Олег. Натхненні рядки "Червоне - то любов, а чорне - то журба" авторства прекрасного пісняра Дмитра Павличка відомі в Україні всім та і далеко за її межами.

Скрипка вважає, що це знаковий вірш для українського роду. Але цінності, закладені в ньому, єднають українців з мешканцями усієї планети. Любов до рідної матері, рідного дому, непрості життєві шляхи - поняття відомі усім. Тому Олег вирішив зробити ці геніальні рядки зрозумілі жителям усіх країн.

Олег Скрипка - TWO COLORS

Раніше Олег Скрипка пояснив, як вже 23 роки живе в щасливому шлюбі і виховує 4-х дітей.

Також знаменитий український артист розповів, як змінилося його життя під час карантину.