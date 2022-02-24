Підтримую Батьківщину: зірка "Вікінгів" одягла вишиванку і вперше показала унікальні фото української рідні

Зірка серіалу "Вікінги", канадська актриса з українським корінням Кетрін Винник підтримує Україну і українців у складний для її істеричної Батьківщини час. Знаменитість вирішила познайомити шанувальників ближче зі своїми українськими родичами - бабусею, дідусем і рідними по батьківській лінії.

В Instagram Stories вона опублікувала пару кадрів з сімейного архіву.

На одному з них актриса робить селфі в традиційній українській вишиванці - національне вбрання їй дуже до лиця!

Кетрін одягла національне українське вбрання - вишиванку (instagram.com/katherynwinnick)

А ось кілька чорно-білих фото з сімейного альбому стали для її шанувальників одкровенням.

На першому зображена сім'я батька Кетрін - її дідусь і бабуся з трьома дітьми, серед яких є і тато знаменитості.

"Знайомтеся з моєю українською родиною", - коротко підписала кадр Винник.

Кетрін показала свою українську сім'ю (instagram.com/katherynwinnick)

На другій фотокартці можна побачити бабусю і дідуся Кетрін з її маленьким татом на руках.

"Мої бабуся і дідусь до того, як емігрували до Канади", - пояснила вона.

Актриса поділилася фото з особистого архіву (instagram.com/katherynwinnick)

До слова, Кетрін стала однією з перших українських знаменитостей, які відкрито заявили про підтримку України після скандальної промови президента Росії Володимира Путіна і визнання російською верхівкою самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".

Не стала мовчати й всесвітньо відома співачка Шер.

"Путін деспот, герой Трампа, і, якщо випаде шанс, Путін поглине суверенні країни, поки не воскресить СРСР. Європа виявиться маленькою і незахищеною. Росія, Китай, Саудівська Аравія хочуть нас перемогти. І бачать прекрасну можливість. Вони сіють ненависть, поділ, слабкість", - написала вона на сторінці в мікроблозі Twitter.