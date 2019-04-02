Як Меган Маркл назве дитину: експерти дали остаточну відповідь

Незабаром герцоги Сассекські Меган Маркл і принц Гаррі стануть батьками, адже вже в квітні з'явиться королівська дитина. Букмекери вже роблять прогнози щодо імені первістка. Про це інформує портал Express.

Головним фаворитом за ставками ще з жовтня залишається ім'я Діана - коефіцієнт 6 до 1. Британці вважають, що принц Гаррі захоче назвати свою доньку на честь матері і "королеви людських сердець" - принцеси Діани. Серед наступних менш ймовірних імен є також Вікторія (9/1), Альберт (12/1), Аліса (12/1) і Філіп (12/1).

До речі, стать дитини також досі точно невідома. Герцогиня приховує це вже тривалий період часу. Одне джерело заявило, що Маркл вже проговорилася своїм друзям і заявила, що у неї народиться хлопчик.

Фото: Меган Маркл (her.ie)

Разом з тим, у мережі знайшли "візуальний доказ" того, що у пари буде дівчинка. Адже під час baby shower десерти, запропоновані гостям, були зроблені у рожевих або нейтральних тонах.

Нагадаємо, що Меган Маркл їде в Україну шукати родичів. Ходять чутки, що помічники вагітної герцогині вже почали шукати готель у столиці і роблять все можливе, щоб Маркл потрапила на екскурсію в легендарний Софійський собор, який заснував український родич.

Ми писали, що герцогиня Сассекська Меган Маркл знову планує порушити 40-річну традицію, яку завжди дотримувалися члени королівської сім'ї Британії. Сассекські вирішили, що їх дитина з'явиться на світ у пологовому відділенні, яке розташовано недалеко від їх будинку в Віндзорі, а не у лондонській лікарні Сент-Мері "Ліндо".

А також повідомляли, що у Меган Маркл нове прізвисько. Робочий персонал між собою називає герцогиню не дуже приємно.