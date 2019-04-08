Зовсім розійшлася: Меган Маркл кинула виклик Єлизаветі II

Меган Маркл, яка неодноразово порушувала правила та традиції королівської сім'ї, знову вирішила кинути виклик Єлизаветі II. Про це повідомляє інформаційне видання Daily Mail.

На цей раз колишня американська актриса Меган Маркл вирішила відмовитися від допомоги королівських лікарів під час пологів. Герцогині категорично не подобається, що ці фахівці - чоловіки, тому в даному питанні вона буде залишатися непохитною до останнього.

Між тим, домашні гінекологи Алан Фартінг і Гай Торп-Бістон, вважаються одними з найкращих фахівців у світі. Саме вони приймали пологи у Кейт Міддлтон при народженні всіх трьох дітей.

Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

До речі, протягом багатьох років пологи проходили у акушерському відділенні лондонської лікарні Сент-Мері "Ліндо". Однак й тут герцогиня Сассекська пішла наперекір, вирішивши, що дитина з'явиться на світ у пологовому відділенні, яке розташоване недалеко від їхнього будинку в Віндзорі.

Нагадаємо, що Меган Маркл приписують роман з відомим голлівудським актором Джорджем Клуні. Інсайдер припустив, що таємний роман міг початися у 2013 році, за кілька місяців до того, як Клуні познайомився зі своєю майбутньою дружиною Амаль, а Меган Маркл розлучилася зі своїм першим чоловіком Тревором Енгельсоном.

Ми писали, що Меган Маркл заборонили носити прикраси принцеси Діани через неприйнятну для королівської сім'ї поведінку герцогині. Це підсилило напруженість у відносинах між герцогинею і старшими членами королівської сім'ї.

А також повідомляли, що Меган Маркл і принц Гаррі, які знаходяться в очікуванні народження свого первістка, завели собі аккаунт у соціальній мережі Instagram, незважаючи на заборони королеви Єлизавети II.