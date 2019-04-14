У Юлії Началовой в документах інше ім'я та прізвище

Юлія Началова (фото: facebook.com/nachalovajulia)

Юлія Началова за документами мала подвійне прізвище

Юлія Началова, яка померла 16 березня в Москві після тривалої хвороби, за документами мала подвійне прізвище. Після смерті відомої співачки розкрилися маловідомі факти, які раніше не були відомі громадськості, пишуть росЗМІ.

Справжне повне прізвище артистки - Началова-Алдоніна. Це вказувалося в депутатському запиті Оксани Пушкіної із проханням про надання безкоштовного місця на кладовищі для Юлії Вікторівни.

Співачка познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком футболістом Євгеном Алдоніним у 2005 році. Через шість років їх шлюб був розірваний, однак колишнє подружжя зберегло добрі відносини, а Юлія залишила прізвище Алдоніна.

Додамо, що зірка говорила про те, що просто не хотіла міняти документи і витрачати час на паперову тяганину.

Юлія Началова (фото: facebook.com/nachalovajulia)

Також стало відомо, що Юлія Началова при хрещенні отримала церковне ім'я Іулія (свята Іулія Коринфська, яка жила в 3-м столітті ,вважалася однією з семи праведниц, які відмовилися відректися від християнства і також прийняли мученицьку смерть). До речі, ця свята шанується і в православній, і в католицькій церквах.

Ім'я Іулія в дослівному перекладі з латині означає "липнева", в грецькій мові перекладається як "пухнаста". Ось і в документі, що свідчить про хрещення Юлії Началовой, вказано її справжнє церковне ім'я – Іулія.

Юлія Началова (фото: facebook.com/nachalovajulia)

Як повідомлялося раніше, сім'я першого чоловіка співачки Юлії Началової піддається цькуванню.

Також ми писали про те, що зазвездившийся Філіп Кіркоров влаштував гучний скандал на похоронах Началової.

Нагадаємо, Юлія Началова померла 16 березня в Москві після тривалої хвороби і важкої боротьби за життя, що тривала кілька днів. Раніше повідомлялося, що вона стала дев'ятою учасницею проекту "Останній герой", яка трагічно загинула в ранньому віці. Деякі люди вважають, що існує містика, яка відправляє в інший світ відомих людей, які були учасниками шоу.